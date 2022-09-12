Новый глава Генассамблеи ООН назвал главной целью реформу организации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 61,31 (+0,46) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 60,46 (-0,01) Инвестиции, 16:07
В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета Политика, 22:54
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 22:44
Пушилин заявил, что Святогорск «в полной мере» никто не контролирует Политика, 22:44
Финляндия исключила полный запрет на визы для россиян Политика, 22:37
Постпред при ЕС вернется в Россию Политика, 22:26
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 22:18
Лавров встретился с лидером ХАМАС в Москве Политика, 22:13
Новый глава Генассамблеи ООН назвал главной целью реформу организации Политика, 22:03
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
Киев заявил о задержании на Украине российских учителей Политика, 21:59
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 21:53
Пилот «Формулы-1» попал в реанимацию из-за осложнения после операции Спорт, 21:52
Банки Узбекистана начали ужесточать условия для «карточных туристов» Финансы, 21:44
Депутат Госдумы Шеремет выступил за «полную мобилизацию» в России Политика, 21:39
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Новый глава Генассамблеи ООН назвал главной целью реформу организации

77-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. По словам нового председателя, его главной целью на посту станет продолжение реформ в ООН, которые нацелены на укрепление содружества стран
Чаба Короши
Чаба Короши (Фото: Организация Объединенный Наций / YouTube)

Председатель открывающейся во вторник 77-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН Чаба Короши выступил за продолжение реформирования ООН и пообещал сделать работу Генассамблеи «более ориентированной на результат». Трансляцию выступления Короши вел YouTube-канал организации.

«Мы должны продолжать реформировать и трансформировать ООН, в том числе Генассамблею, и укреплять наше сотрудничество через доверие. Девиз моего председательства будет: «Решения через солидарность, устойчивость и науку», — сказал Короши.

По его словам, центральной темой предстоящей сессии будет «Переломный момент, революционные решения для переплетенных вызовов». «Моя роль будет заключаться в наведении мостов и в том, чтобы сделать работу Генассамблеи более ориентированной на результат. Я планирую проводить интегрированную повестку мира и безопасности, прав человека и устойчивости», — подчеркнул он.

Генеральная Ассамблея ООН, учрежденная в 1945 году, согласно уставу организации, занимает в Организации Объединенных Наций центральное место, являясь ее главным совещательным, директивным и представительным органом.

В соответствии с уставом ООН Генассамблея может:

  • по рекомендации Совета Безопасности назначать генерального секретаря ООН;
  • избирать непостоянных членов Совета Безопасности и членов других советов и органов ООН;
  • рассматривать и утверждать бюджет ООН и устанавливать размер финансовых взносов государств-членов.

8 сентября постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон на предстоящей сессии ГА ООН намерен предложить реформу Совета Безопасности ООН. По словам постпреда, Совбез ООН «должен лучше отражать нынешние мировые реалии». США предложат, в частности, принять резолюцию о применении права вето, которая будет предусматривать объяснения использования вето постоянными членами Совбеза.

Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН
Политика
Сергей Лавров

С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет 77-я сессия Генассамблеи ООН. В этом году встречу проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были записаны на видео. По поручению президента Владимира Путина российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 24 сентября.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России
Статьи
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Seth Wenig / AP Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как справиться с ощущением перегруженности: четыре приема — Fast Company
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции

С 26 февраля Лавров находится под американскими санкциями. Они запрещают ему въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

МИД России неоднократно призывал Вашингтон не создавать препятствий в выдаче виз российским делегатам — участникам 77-й сессии ГА ООН. «Наша делегация направляется в Нью-Йорк не для разъездов по городу, а для интенсивной работы в штаб-квартире ООН в рамках весьма насыщенной повестки дня», — отмечали в МИДе.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ООН реформы Генассамблея ООН
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Лавров решил больше не напоминать США о визах для участия в сессии ООН
Политика
Генассамблея утвердила нового верховного комиссара ООН по правам человека
Политика
Небензя счел «вехой дезинформационной кампании» Совбез ООН по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter