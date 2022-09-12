Новый глава Генассамблеи ООН назвал главной целью реформу организации

77-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 20 по 26 сентября. По словам нового председателя, его главной целью на посту станет продолжение реформ в ООН, которые нацелены на укрепление содружества стран

Чаба Короши (Фото: Организация Объединенный Наций / YouTube)

Председатель открывающейся во вторник 77-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН Чаба Короши выступил за продолжение реформирования ООН и пообещал сделать работу Генассамблеи «более ориентированной на результат». Трансляцию выступления Короши вел YouTube-канал организации.

«Мы должны продолжать реформировать и трансформировать ООН, в том числе Генассамблею, и укреплять наше сотрудничество через доверие. Девиз моего председательства будет: «Решения через солидарность, устойчивость и науку», — сказал Короши.

По его словам, центральной темой предстоящей сессии будет «Переломный момент, революционные решения для переплетенных вызовов». «Моя роль будет заключаться в наведении мостов и в том, чтобы сделать работу Генассамблеи более ориентированной на результат. Я планирую проводить интегрированную повестку мира и безопасности, прав человека и устойчивости», — подчеркнул он.

Генеральная Ассамблея ООН, учрежденная в 1945 году, согласно уставу организации, занимает в Организации Объединенных Наций центральное место, являясь ее главным совещательным, директивным и представительным органом. В соответствии с уставом ООН Генассамблея может: по рекомендации Совета Безопасности назначать генерального секретаря ООН;

избирать непостоянных членов Совета Безопасности и членов других советов и органов ООН;

рассматривать и утверждать бюджет ООН и устанавливать размер финансовых взносов государств-членов.

8 сентября постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон на предстоящей сессии ГА ООН намерен предложить реформу Совета Безопасности ООН. По словам постпреда, Совбез ООН «должен лучше отражать нынешние мировые реалии». США предложат, в частности, принять резолюцию о применении права вето, которая будет предусматривать объяснения использования вето постоянными членами Совбеза.

С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке пройдет 77-я сессия Генассамблеи ООН. В этом году встречу проведут в очном формате, в отличие от двух предыдущих лет, когда из-за пандемии COVID-19 некоторые выступления были записаны на видео. По поручению президента Владимира Путина российскую делегацию возглавит Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 24 сентября.

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С 26 февраля Лавров находится под американскими санкциями. Они запрещают ему въезд на территорию США, кроме случаев, специально определенных американскими властями.

МИД России неоднократно призывал Вашингтон не создавать препятствий в выдаче виз российским делегатам — участникам 77-й сессии ГА ООН. «Наша делегация направляется в Нью-Йорк не для разъездов по городу, а для интенсивной работы в штаб-квартире ООН в рамках весьма насыщенной повестки дня», — отмечали в МИДе.