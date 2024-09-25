Генерала Булгакова допросили по делу о махинациях с сухпайками

Фигурант дела о поставках некачественных сухпайков в армию дал показания на Дмитрия Булгакова, его допросили. Генерал, который проходит по другому делу, отверг обвинения

Дмитрий Булгаков (Фото: Юлия Морозова / ТАСС)

Один из фигурантов уголовного дела о получении взяток от руководителей Грязинского пищевого комбината и хищении 1,3 млрд руб. при поставках 9 млн некачественных сухпайков в российскую армию заключил досудебное соглашение со следствием, сообщает «Коммерсантъ», не приведя его имени.

Фигурант заявил, что взятки получал бывший заместитель министра обороны генерал Дмитрий Булгаков за заключение АО «Военторг» контрактов на поставку сухпайков. Посредником, с его слов, был бизнесмен Игорь Котельников (предприниматель умер в июле в СИЗО, он отрицал свою причастность к делу).

По данным газеты, недавно Булгаков дал показания по делу о сухпайках. Он сообщил, что был «шапочно знаком» с Котельниковым, но не поддерживал с ним отношений, а также заявил, что не брал взяток от руководства комбината и не влиял на заключение контрактов и приемку продуктов питания в частях.

Защита генерала подтвердила, что его допрашивали, но не привела подробностей. «Практически ежедневно в СМИ появляется информация о причастности Булгакова к тем или иным обстоятельствам, что является не более чем выдумкой. Но на сегодняшний день ему предъявлено обвинение только по одному делу», — сказал адвокат Алексей Дудник.

Госагентства и другие СМИ изначально писали, что Булгакова арестовали в связи с делом против руководителей Грязинского комбината. По данным «Коммерсанта», дело генерала связано с заключением контракта на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Булгакову вменяют причастность к хищению путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) около 50 млн руб. Он отрицает вину.

Генерал с 2010 года отвечал за материально-техническое обеспечение армии и руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. В отставку его отправили в сентябре 2022 года.