Кандидата в губернаторы в США призвали объяснить слова о «черном нацисте»

Больше десяти лет назад кандидат в губернаторы Северной Каролины оставил непристойные и провокационные комментарии на форуме порносайта, сообщил CNN. Сам он это отрицает, заявляя, что «кто-то сфабриковал эту похабную ложь»

Марк Робинсон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Кандидату на пост губернатора Северной Каролины от партии республиканцев Марку Робинсону, который оказался в центре скандала из-за обвинений в грубых и расистских высказываниях, нужно доказать, что они не соответствуют действительности, заявил Bloomberg глава Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли.

«Эти комментарии абсолютно противоречат ценностям республиканцев. Если Марк Робинсон собирается продолжить гонку, то, да, я думаю, ему придется доказать избирателям Северной Каролины, что это не его слова, не его действия и не его ценности», — уверен Уотли.

19 сентября CNN сообщил, что в 2008-2012 годах пользователь порносайта Nude Africa опубликовал на форуме несколько провокационных комментариев, многие из которых носили «неоправданно сексуальный и непристойный» характер. В частности, этот человек писал, как, будучи подростком, наблюдал за женщинами в душевых, высказывался за возвращение рабства, демонстрировал антисемитские взгляды и назвал себя «черным нацистом». Телеканал выяснил, что этот аккаунт принадлежал Робинсону.

Сам Робинсон отрицал, что оставлял подобные комментарии. «Это не я. Это не мои слова. И это не то, что характерно для меня», — заявил он телеканалу. Когда CNN представил политику доказательства, Робинсон ответил, что не хочет вдаваться в детали того, как «кто-то сфабриковал эту похабную ложь».

Бывший президент Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, поддержал Робинсона.

Скандал может сказаться на результатах губернаторской гонки, отмечает Bloomberg. Опросы показывают, что Робинсон отстает от демократа Джоша Стайна. Кроме того, ситуация, вероятно, повлияет на явку республиканцев на президентских выборах в Северной Каролине, одном из колеблющихся штатов (swing states). Опрос Bloomberg News/Morning Consult в августе показал, что вице-президент, кандидат на пост главы государства Камала Харрис опережает Трампа и набирает 49% голосов против 47%.