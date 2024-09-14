Республиканцы увидели угрозу для переизбрания Трампа в ультраправых

Видные республиканцы встревожены сближением Трампа с праворадикальной активисткой, которая могла стать причиной его высказываний о мигрантах, поедающих домашних животных. Они пояснили, что так не получится привлечь центристов

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Стремление бывшего президента Дональда Трампа вернуться в Белый дом может вызвать его политическую маргинализацию из-за растущих связей с крайне правым крылом партии, пересказывают Financial Times и Associated Press опасения членов Республиканской партии США.

Особую тревогу вызывают контакты Трампа с 31-летней активисткой Лорой Лумер и возможное влияние ее конспирологических теорий на мышление экс-президента. Опасения усилились после дебатов с вице-президентом Камалой Харрис, когда Трамп отклонился от темы и стал рассказывать о мигрантах, поедающих домашних животных.

Один из ведущих республиканских стратегов, близкий к штабу Трампа, уверен: фиксация экс-президента на мемах в интернете и общение с такими людьми, как Лумер, означают, что он не может воспользоваться своим преимуществом перед Харрис по вопросам миграции, инфляции и нацбезопасности. Он пояснил FT, что вряд ли следует окружать себя теми, кто «будет рассказывать о последнем меме, который появился на Youtube или TikTok», а фраза про кошек и собак явно не помогла выступлению на дебатах.

Политики-республиканцы предупредили его, что отклонение на периферию политического спектра угрожает надеждам на получение симпатий умеренных и центристских избирателей, которые могли бы повлиять на исход голосования в колеблющихся штатах.

Среди таких консервативных политиков сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Марджори Тейлор Грин. В свою очередь, сенатор-республиканец Том Тиллис назвал Лумер «сумасшедшей сторонницей теорий заговора, которая регулярно произносит отвратительную чушь, призванную расколоть республиканцев», а также «подставным лицом Демократической партии, снижающей шансы на переизбрание Трампа.

«Я не контролирую Лору. Лора должна говорить то, что она хочет. Я не могу говорить Лоре, что делать», — отвечал Трамп на претензии. Впоследствии он признал, что «не согласен с ее заявлениями» и напомнил, что та не является сотрудницей штаба.

Первые дебаты между Харрис и Трампом прошли в ночь на 11 сентября, за ними следили 67 млн американцев, а по их результатам две трети зрителей назвали победителем встречи представительницу Демократической партии (63%), хотя перед беседой ожидания насчет лидера разделились поровну. Харрис предложила повторные дебаты, но Трамп отказался и сравнил ее с проигравшим боксером, который жаждет реванша.

На этих дебатах, говоря о мигрантах, Трамп также привел в пример ситуацию в Спрингфилде, штат Огайо, и утверждения, которые активно обсуждаются последние пару дней среди республиканцев, что мигранты из Гаити якобы крадут и едят домашних животных жителей города. «[Мигранты] в Спрингфилде едят собак. Люди, которые приехали, едят кошек, они едят домашних животных людей, которые там живут. И это то, что происходит в нашей стране», — сказал он. Телеведущий ABC Дэвид Мьюир в ответ подчеркнул, что власти города заявляют об отсутствии доказательств нападений мигрантов на домашних животных.

Один из сыновей Трампа, Эрик, опубликовал ИИ-изображение своего отца в окружении кошек и гусей, а предприниматель Илон Маск — сгенерированное нейросетью изображение утенка и котенка с подписью: «Спасите их».

Согласно усредненным результатам последних опросов, Харрис немного опережает Трампа: 48,2% против 45,4%.