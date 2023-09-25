Власти: силы ПВО отразили атаку дрона над Тульской областью, никто не пострадал

Силы ПВО отразили атаку дрона в небе над Тульской областью

До этого в Минобороны сообщили о четырех сбитых беспилотниках. 24 сентября ведомство отчиталось об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской, Курской и Брянской областями

Российские силы ПВО предприняли меры по отражению атаки вражеского беспилотника в небе над Тульской областью, сообщило местное министерство по региональной безопасности.

«24 сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.

Ранее о звуках взрывов на юге области сообщали телеграм-каналы SHOT и Baza.

До этого (за сутки 24 сентября) Минобороны отчиталось об уничтожении четырех беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями. В Курске беспилотник также атаковал административное здание в центре города, там «незначительно пострадала крыша», отмечал губернатор Курской области Роман Старовойт.

17 сентября в Узловском районе Тульской области беспилотник упал на территории Логистического центра № 1. Mash сообщал, что дрон упал «в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз» — эти предприятия находятся севернее логистического центра, в особой экономической зоне и индустриальном парке «Узловая».

Расположение атакованных беспилотниками жилых домов в Москве и предварительный список мест падения сбитых беспилотников в Московской области (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)