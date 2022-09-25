Немецкая RWE договорилась о поставках СПГ из ОАЭ

Нефтегазовая компания Абу-Даби ADNOC собирается поставить 137 тыс. куб. м сжиженного газа на СПГ-терминал Эльбехафен к концу декабря

Немецкая энергетическая компания RWE договорилась с нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC о поставке первой партии сжиженного природного газа, сообщается на сайте компании из ФРГ.

«ADNOC и RWE подписали соглашение о поставке первой партии сжиженного природного газа (СПГ) для Elbehafen LNG в Брунсбюттеле, недалеко от Гамбурга», — говорится в сообщении.

СПГ-терминал Эльбехафен будет эксплуатировать одно из двух плавучих хранилищ сжиженного газа, которые RWE зафрахтовала от имени правительства Германии.

ADNOC собирается поставить 137 тыс. куб. м СПГ. Груз отправят с острова Дас, принадлежащего эмирату Абу-Даби, он прибудет в Германию в конце декабря 2022 года. Эта партия станет первой, поставленной в ФРГ через плавучий СПГ-терминал в Брунсбюттеле, отметили в компании.

На этой неделе вице-канцлер Роберт Хабек

сообщил, что канцлер Олаф Шольц посетит с двухдневным визитом ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. Власти рассчитывают «закрыть дыру» из-за сокращения поставок российского газа.

Агентство Reuters также сообщало, что немецкие компании RWE и Uniper близки к заключению долгосрочных контрактов о поставках СПГ из Катара. До этого переговоры осложнялись разногласиями по цене и продолжительности поставок. При этом соглашение касается катарского проекта расширения Северного месторождения газа (NFE), а его, как указывает Reuters, не запустят раньше 2026 года.

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В начале сентября в Германии заявляли, что смогли заполнить газовые хранилища на 85%. По словам Шольца, запасаться топливом правительство ФРГ начало еще с декабря, вторым поставщиком в страну после России является Норвегия.

В «Газпроме», в свою очередь, говорили, что запасов газа в хранилищах хватит только на два месяца бесперебойного потребления.