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В Бердянске прозвучал второй взрыв за день

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В Бердянске прозвучал взрыв. Об этом сообщил замглавы ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«В Бердянске громко! В городе прозвучал второй взрыв за сегодня», — написал он.

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Фото:Николай Тришин / ТАСС

Взрыв стал вторым за день в городе. Первый, по словам Рогова, произошел в 12:00. В результате никто не пострадал. Ранее в пресс-службе ВГА Запорожской области говорили, что взорвалось самодельное устройство у мэрии города.

Подробности по второму взрыву будут позже, сообщил Рогов.

Ранее в администрации Бердянска говорили, что за взрывами стоят ВСУ, которые хотят сорвать референдум о вхождении Запорожской области в состав России. Кроме Запорожской области, референдумы также проходят и в Херсонской области и на территории ДНР и ЛНР. Они стартовали 23 сентября и продлятся до 27 сентября. 

Теги
Украина Бердянск Запорожская область взрыв
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