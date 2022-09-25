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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в Херсоне прогремела серия взрывов

По данным ТАСС, над городом прозвучало не менее 10 взрывов, по данным «РИА Новости» — около 20. Предположительно сработала ПВО
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Херсоне российские силы противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, запустили не менее 10 ракет над городом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

По его словам, в небе видны следы от ракет, слышны звуки взрывов. Корреспондент «РИА Новости», в свою очередь, заявил, что в Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов. Он также допустил, что так сработала ПВО.

Официального подтверждения этой информации агентства пока не располагают.

Представитель экстренных служб города заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Он используется местными жителями для сообщения с частью области.

«По предварительным данным, пострадавших нет» — отметил он (цитата по ТАСС).

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