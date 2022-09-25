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Военная операция на Украине ,  
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В запорожской администрации сообщили о взорванной машине в Мелитополе

В Мелитополе взорвалась машина, информация о пострадавших уточняется, сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов
Фото: vrogov / Telegram
Фото: vrogov / Telegram

В Мелитополе взорван автомобиль, информация о пострадавших уточняется, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части. На месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС», — написал он в своем телеграм-канале.

Материал дополняется.

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Мелитополь взрыв
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