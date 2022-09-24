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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине завершился второй день референдума

Главы местных ЦИК отчитались о явке на референдумах о вхождении в состав России. За два дня в ДНР проголосовали 55,5%, в ЛНР — 45,86%. В Запорожской и Херсонской областях явка составила 35,54% и 31,79% соответственно
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Избирательные комиссии республик Донбасса и взятых под контроль в ходе военной операции на Украине территорий Запорожской и Херсонской областей представили итоги второго дня референдума о вхождении в состав России.

Наибольшая явка зафиксирована в Донецкой народной республике — 55,05%, сообщил глава ЦИК Владимир Высоцкий, передает «РИА Новости». Проголосовать успели уже более 850 тыс. человек, причем свыше 235 тыс. из них отдали голос на зарубежных участках.

В Луганской народной республике проголосовали 21,97% избирателей, в итоге за два дня явка составила 45,86%, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко, передает «РИА Новости». По словам представителя избиркома Светланы Кирсановой, свой голос отдали более 110 тысяч граждан ЛНР. Представитель Народной милиции республики Андрей Марочко добавил, что в ведомстве проголосовали более 90% военных.

Общая явка за два дня голосования на референдуме в Херсонской области составляет 31,79%, сообщила председатель ЦИК Херсонской области Марина Захарова, добавив, что 24 сентября жители региона голосовали активнее, чем накануне.

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что за два дня референдума проголосовали 35,54% избирателей. В голосовании приняли участие более 12 тыс. человек.

На референдумах присутствуют иностранные наблюдатели, в частности из Белоруссии, Германии, Сербии, Турции и Франции. Они говорили, что голосование проходит согласно международному праву и прозрачно.

Тем не менее ряд государств, в том числе страны «Большой семерки» осудили проведение референдумов и исключили признание итогов голосования. Турция также отказалась их признать. Украинский президент Владимир Зеленский в начале августа называл проведение референдумов условием для прекращения переговоров с Россией.

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