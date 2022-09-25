Лавров назвал Южно-Китайское море следующей линией обороны НАТО

Южно-Китайское море может стать следующей линией обороны стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Он напомнил о постоянном продвижении блока на восток с момента распада СССР. По словам министра, альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».

«Просто решают: вот теперь мы будем обороняться здесь. Они объявили, что НАТО теперь отвечает за безопасность Индо-Тихоокеанского региона, то есть следующей линией обороны НАТО будет Южно-Китайское море, у меня нет никаких сомнений», — указал Лавров.

Страны НАТО в конце июня утвердили новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса на следующее десятилетие. В ней Россия определяется как «наиболее серьезная и прямая угроза» безопасности членов НАТО», а также впервые рассматриваются вызовы со стороны Китая.

В КНР после этого заявили, что блок представляет собой «системный вызов миру и стабильности». По словам официального представителя китайского МИДа Чжао Лицзяня, НАТО позиционирует себя как региональная оборонительная организация, но «на самом деле продолжает прорываться в новые регионы и на новые территории, развязывая повсюду войны и убивая мирных жителей».

Ранее постоянный представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь говорил, что волны расширения альянса стали причиной новых конфликтов, а не принесли Европе безопасность, и призывал НАТО пересмотреть свое позиционирование и «отказаться от ментальности холодной войны».