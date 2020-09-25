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Отравление Навального ,  
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Партия объяснила пребывание Титова в Томске в день отравления Навального

В гостинице члены делегации Партии роста видели сторонников оппозиционера, но его самого там уже не было, заявила представитель партии
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Лидер Партии роста Борис Титов приехал 20 августа в Томск, чтобы поддержать кандидата Елену Ульянову на выборах в гордуму. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь политической организации Анастасия Киченко.

«Действительно, утром 20 августа Борис Титов прилетел в Томск, чтобы поддержать кандидата от Партии роста на выборах в гордуму Елену Ульянову», — заявил она.

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Она рассказала, что члены партии заселились в отель Xander в районе 9 утра. В лобби они «встретились с участниками команды ФБК».

«На тот момент Алексея Навального в гостинице уже не было, интернет пестрил новостями об отравлении, а по комнатам отеля ходили сотрудники полиции и Росгвардии. В 9:30 у председателя Партии роста была назначена встреча с губернатором Сергеем Жвачкиным, поэтому он оперативно переоделся и уехал», — сказала Киченко. Подробности событий того дня он позднее рассказал в Instagram, добавила она.

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова. По ее словам, это было «самым странным обстоятельством» в тот день.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали. Он впал в кому. Российские медики провели экспертизу и заявили, что следов отравления в организме пациента не было обнаружено, а причиной его состояния стало нарушение обмена веществ.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в Германию, где госпитализировали в берлинскую клинику «Шарите». В начале сентября правительство ФРГ заявило, что оппозиционер был отравлен ядом из той же группы, что и «Новичок». Позднее стало известно, что следы этого вещества были обнаружены в бутылке, которую соратники политика нашли в его гостиничном номере после отравления.

Россия предлагает западным странам совместно расследовать произошедшее с оппозиционером и заявляет о нестыковках в их версии случившегося.

Авторы
Евгения Кузнецова, Екатерина Митрохина
Алексей Навальный отравление Борис Титов новости
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