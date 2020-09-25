Партия объяснила пребывание Титова в Томске в день отравления Навального

В гостинице члены делегации Партии роста видели сторонников оппозиционера, но его самого там уже не было, заявила представитель партии

Борис Титов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Лидер Партии роста Борис Титов приехал 20 августа в Томск, чтобы поддержать кандидата Елену Ульянову на выборах в гордуму. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь политической организации Анастасия Киченко.

«Действительно, утром 20 августа Борис Титов прилетел в Томск, чтобы поддержать кандидата от Партии роста на выборах в гордуму Елену Ульянову», — заявил она.

Она рассказала, что члены партии заселились в отель Xander в районе 9 утра. В лобби они «встретились с участниками команды ФБК».

«На тот момент Алексея Навального в гостинице уже не было, интернет пестрил новостями об отравлении, а по комнатам отеля ходили сотрудники полиции и Росгвардии. В 9:30 у председателя Партии роста была назначена встреча с губернатором Сергеем Жвачкиным, поэтому он оперативно переоделся и уехал», — сказала Киченко. Подробности событий того дня он позднее рассказал в Instagram, добавила она.