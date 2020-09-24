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Отравление Навального ,  
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Представитель Навального обозначила сроки его пребывания в Германии

Он останется в ФРГ до завершения курса реабилитации. По словам Киры Ярмыш, это может занять недели. Накануне Навального выписали из берлинской клиники «Шарите»
Клиника &laquo;Шарите&raquo; в Берлине, где находится оппозиционер Алексей Навальный
Клиника «Шарите» в Берлине, где находится оппозиционер Алексей Навальный (Фото: Hayoung Jeon / EPA / ТАСС)

Российский политик Алексей Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в эфире на YouTube-канале «Навальный LIVE».

«Естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию. Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно», — сказала Ярмыш.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому. Спустя два дня политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Навальный сообщил о своих планах после выписки
Общество
Алексей Навальный

2 сентября власти Германии сообщили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», и допустили, что к этому могут быть причастны российские власти. В Москве эти обвинения опровергли, заявив, что до отлета из Омска в организме Навального не было следов отравляющих веществ.

19 сентября Навальный рассказал, что восстанавливается после выхода из комы. Он сообщал, что врачи сделали из него «технически живого человека». При этом политику было трудно писать слова, наливать воду, подниматься по лестнице.

Навального выписали из клиники «Шарите»
Политика
Клиника &laquo;Шарите&raquo;

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23 сентября его выписали из клиники «Шарите». Немецкие медики отметили, что состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить. Навальный после выписки писал, что посвятит ближайшее время нормализации своей жизни, прогулкам, общению с семьей. Он не исключил также курсы в реабилитационном центре.

«Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс», — сообщил оппозиционер.

Автор
Михаил Котляр
Алексей Навальный отравление реабилитация Германия
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