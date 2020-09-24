Представитель Навального обозначила сроки его пребывания в Германии

Он останется в ФРГ до завершения курса реабилитации. По словам Киры Ярмыш, это может занять недели. Накануне Навального выписали из берлинской клиники «Шарите»

Клиника «Шарите» в Берлине, где находится оппозиционер Алексей Навальный (Фото: Hayoung Jeon / EPA / ТАСС)

Российский политик Алексей Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в эфире на YouTube-канале «Навальный LIVE».

«Естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию. Это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно», — сказала Ярмыш.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его самолет экстренно сел в Омске, где оппозиционера госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому. Спустя два дня политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября власти Германии сообщили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», и допустили, что к этому могут быть причастны российские власти. В Москве эти обвинения опровергли, заявив, что до отлета из Омска в организме Навального не было следов отравляющих веществ.