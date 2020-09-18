Израиль вернул жесткий карантин из-за коронавируса

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В Израиле после четырехмесячного перерыва начался повторный карантин для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

О введении ограничений 13 сентября сообщал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Тогда он говорил, что ограничения начнут действовать в канун праздника Рош ха-Шана (еврейского Нового года, его празднование начинается 18 сентября) и сохранятся минимум до конца праздника Суккот (считается одним из основных праздников еврейского народа и сопровождается трапезами вне дома в память о блуждании евреев по Синайской пустыне), который в этом году приходится на 2–9 октября.

Как уточняет The Times of Israel, ограничения вступили в силу с 14:00.

С этого момента должны закрыться школы, гостиницы, тренажерные залы и бассейны. Рестораны смогут работать только на доставку. При этом власти разрешат индивидуальные занятия спортом, молитвы вне дома будут ограничены.