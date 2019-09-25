Зеленский ответил на возможность подключения США к «нормандскому формату»

Президент Украины отметил, что пока в этом формате работают четыре государства, а участие США пока не запланировано. При этом он не стал исключать такую возможность

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генеральной ассамблеи организации, прокомментировал возможность подключения США к «нормандскому формату». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, расширение этого формата, целью которого является урегулирование конфликта в Донбассе, пока не планируется. «Мы работаем в нормандском формате, собираемся работать — четыре страны. А потом посмотрим», — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли подключение США к «нормандскому формату».

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