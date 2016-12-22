«Ведомости» узнали о планах властей наказать ЛДПР и КПРФ

В администрации президента считают, что ЛДПР и КПРФ нарушили правила политической игры, а потому могут быть наказаны после успехов их кандидатов во втором туре выборов

КПРФ и ЛДПР в ходе региональных выборов по сути стали внесистемной оппозицией и «теперь могут разделить ее судьбу», сообщил газете «Ведомости» собеседник, близкий к администрации президента. Недовольство вызвало в частности поведение представителя либерал-демократов Сергея Фургала, который сначала обещал не вести избирательную кампанию, потому согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, а затем дезавуировал свое заявление.

Собеседник издания напомнил, что под Фургала власть в 2016 году расчищали округ, чтобы он мог попасть в Государственную думу.

«Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», - заявил источник газеты. По его словам, в качестве возможных ответных мер может стать отказ КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на будущих выборах, отказ от согласований с ними регионов под голосование.

Также собеседник «Ведомостей» напомнил, что КПРФ педалировала пенсионную тему. По его словам, встреча с Владимиром Путиным, о которой просили Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, вряд ли состоится в ближайшее время.

Кандидаты от ЛДПР с большим отрывом победили в минувшие выходные на выборах во Владимирской области и в Хабаровском крае. Успех кандидата от КПРФ в первом туре привел к тому, что действующий глава Хакасии заранее отказался от участия во втором туре, а в Приморском крае спор между представителями «Единой России» и КПРФ вследствие многочисленных нарушений привел к отмене результатов второго тура.