«Ведомости» узнали о планах властей наказать ЛДПР и КПРФ

КПРФ и ЛДПР в ходе региональных выборов по сути стали внесистемной оппозицией и «теперь могут разделить ее судьбу», сообщил газете «Ведомости» собеседник, близкий к администрации президента. Недовольство вызвало в частности поведение представителя либерал-демократов Сергея Фургала, который сначала обещал не вести избирательную кампанию, потому согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, а затем дезавуировал свое заявление.
Собеседник издания напомнил, что под Фургала власть в 2016 году расчищали округ, чтобы он мог попасть в Государственную думу.
«Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», - заявил источник газеты. По его словам, в качестве возможных ответных мер может стать отказ КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на будущих выборах, отказ от согласований с ними регионов под голосование.
Также собеседник «Ведомостей» напомнил, что КПРФ педалировала пенсионную тему. По его словам, встреча с Владимиром Путиным, о которой просили Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, вряд ли состоится в ближайшее время.
Кандидаты от ЛДПР с большим отрывом победили в минувшие выходные на выборах во Владимирской области и в Хабаровском крае. Успех кандидата от КПРФ в первом туре привел к тому, что действующий глава Хакасии заранее отказался от участия во втором туре, а в Приморском крае спор между представителями «Единой России» и КПРФ вследствие многочисленных нарушений привел к отмене результатов второго тура.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что для Кремля важно прежде всего, чтобы выборы были честными и конкурентными. «Предстоит проанализировать итоги и этих тоже выборов и сделать соответствующие выводы для корректировки работы в дальнейшем», - сказал он.