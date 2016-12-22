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В Кремле пообещали сделать выводы из результатов вторых туров выборов
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В Кремле пообещали сделать выводы из результатов вторых туров выборов
Политика, 13:12
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В Кремле пообещали сделать выводы из результатов вторых туров выборов
Итоги вторых туров выборов в регионах России будут проанализированы, за ними последуют соответствующие выводы и корректировки, пообещал Дмитрий Песков. Он заверил: для Кремля главное, что выборы были честными и конкурентными
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кремль проанализирует итоги вторых туров выборов в регионах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что по итогам анализа будут сделаны соответствующие выводы для корректировки работы, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос, является ли поражение кандидатов от «Единой России» недоработкой кремлевских политтехнологов или оно демонстрирует непонимание ситуации в регионах.

«Итоги любых выборов являются предметом для глубокого анализа, и этот анализ проводится каждый раз. Вы знаете, что всегда со всеми регионами осуществляется очень тесная координация из Москвы, Москва по разным каналам получает информацию о повестке дня в регионах», — сказал Песков. — Предстоит проанализировать итоги и этих тоже выборов и сделать соответствующие выводы для корректировки работы в дальнейшем».

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После вопроса, как в Кремле оценивают поражение кандидатов от партии власти, Песков сказал, что Кремль приветствует открытые, справедливые и конкурентные выборы.

«Главное для нас — это то, что выборы состоялись в спокойной и конкурентной атмосфере. По информации, которая поступает из ЦИК, каких-либо существенных нарушений, которые могли бы повлиять на окончательные итоги голосования, не зафиксировано. Судя по чему можно с большой долей уверенности полагать, что выборы действительно прошли честно, открыто, справедливо и конкурентно, — это то, что приветствуется в Кремле», — заверил пресс-секретарь.

Песков пообещал, что партийная принадлежность новых губернаторов не скажется на их отношениях с Кремлем. По его словам, у руководства страны уже есть такой опыт, некоторые регионы возглавляют представители «других партий», и это не препятствует «установлению плотных и конструктивных отношений». «Иного и быть не может, потому что партийная принадлежность вряд ли будет играть роль, когда губернатору надо будет работать и выполнять свои предвыборные обещания», — считает представитель президента.

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Пресс-секретарь также сообщил, что в графике Владимира Путина на предстоящую неделю нет встреч с новыми главами регионов.

По итогам второго тура голосования на выборах глав регионов кандидаты от правящей «Единой России» не прошли в четырех субъектах. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова («Единая Россия») проиграла кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, который набрал во втором туре более 57% голосов. Еще один действующий губернатор признал свое поражение в Хабаровском крае: единоросс Вячеслав Шпорт проиграл во втором туре кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, за которого отдали голоса более 69% избирателей.

В Приморском крае результаты выборов отменены из-за многочисленных фальсификаций, честно победить не смог единоросс Андрей Тарасенко, которому противостоял коммунист Андрей Ищенко. В Хакасии кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру до голосования: официально — по причине проблем со здоровьем, неофициально, как сообщали источники РБК, —​ из-за невозможности выиграть во втором туре.

Авторы: Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев.
Теги: «Единая Россия» , Выборы , второй тур
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