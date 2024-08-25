В Израиле объявили чрезвычайное положение после удара по Ливану

«Хезболла» и Израиль обменялись ударами: ЦАХАЛ сообщил, что заранее обнаружил подготовку к атаке и обстрелял места запуска, группировка затем выпустила в сторону Израиля десятки ракет

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

В Израиле на 48 часов объявлена «особая ситуация», заявил министр обороны Йоав Галлант, передает Times of Israel.

«Особая ситуация» — это юридический термин, используемый в чрезвычайных ситуациях. Такой режим предоставляет властям больше полномочий над гражданским населением для оптимизации усилий по обороне страны.

Ранее этой ночью израильские военные заявили, что сорвали план ливанской группировки «Хезболла» нанести массированный удар по Израилю. Приготовления велись в ракетных комплексах боевиков, атака могла быть частью ответа на убийство одного из лидеров группировки Фуада Шукра. Израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. На юге Ливана зафиксировано около 40 ударов.

Затем на севере Израиля включились сирены тревоги, сработала система ПВО. Медицинские службы были переведены в максимальную готовность, одна женщина получила осколочное ранение. Израильский аэропорт Бен-Гурион не принимает рейсы, вылет самолетов также приостановлен.

«Хезболла» вскоре подтвердила, что отвечает на убийство Шукра обстрелом военных объектов Израиля, это стало «первоначальным ответом». По данным Al Arabiya, группировка запустила более 100 ракет.

«Мы ответим, но обдуманно и осмотрительно. Ожидание Израилем нашего ответа — часть наказания», — обещал глава «Хезболлы» Хасан Насралла.