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Военная операция на Украине ,  
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NYT рассказала, как США поддерживают ВСУ в Курской области

NYT: США и Британия передавали Киеву спутниковые данные о Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
США и Британия предоставляли Киеву спутниковые снимки и другие данные о Курской области, чтобы повысить эффективность действий ВСУ, пишет издание. Но в Вашингтоне все равно сомневаются, что Украина удержит занятые позиции
Вид на здания в Глушково, которые предположительно подверглись нападению со стороны украинских сил в ходе их продолжающегося вторжения в Курскую область
Вид на здания в Глушково, которые предположительно подверглись нападению со стороны украинских сил в ходе их продолжающегося вторжения в Курскую область (Фото: Planet Labs Inc / Reuters)

После наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область США и Великобритания предоставляли Киеву спутниковые снимки и другие данные о регионе, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, союзники передали данные для того, чтобы позволить украинским командирам «лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их возможный отход на Украину».

В Вашингтоне в то же время сомневаются в том, что Украина удержит занятые позиции в долгосрочной перспективе, указывает издание. По словам собеседников NYT, украинские силы не роют траншеи, не устанавливают минные поля и заграждения для зашиты от контратак. Чем больше территорий займут ВСУ, тем сложнее будет их удержать, считают чиновники и аналитики. Кроме того, наступление ВСУ еще не достигло ключевой цели — вывода значительного количества российских войск с востока Украины, указывает NYT.

Минобороны назвало потери ВСУ с момента начала курской операции
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Фото:Минобороны России

Чиновник из Пентагона, в свою очередь, полагает, что промедление Киева со строительством оборонительных укреплений не обязательно означает, что тот не намерен удерживать территорию.

Однако некоторые собеседники настаивают, что чем больше территорий Украина попытается взять под контроль на западе России, тем выше риск чрезмерного растягивания ее линий снабжения и «зонтика ПВО». Помимо того, ввод дополнительных сил в регион создает слабые места в Донбасса, где украинские войска сталкиваются с интенсивным наступлением России.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский назвал среди целей атаки на Курскую область пополнение обменного фонда и предотвращение наступления на Сумскую область. «Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично мы идем к справедливому миру и до окончания войны», — заявил Зеленский, опровергнув, что операция ВСУ проводится ради «усиления переговорной позиции». До этого украинский лидер говорил, что одна из целей наступления — «создание буферной зоны» на территории России.

Президент Владимир Путин заявлял, что операция в Курской области нужна Киеву, чтобы улучшить свои переговорные позиции и замедлить наступление российских сил в Донбассе. Главной задачей Минобороны он назвал «выдавливание» украинских войск с российской территории и прикрытие границы.

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Теги
Елена Чернышова
Курская область ВСУ США Великобритания спутниковые снимки
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