Почти за три недели с начала боев в Курской области Украина потеряла 5,8 тыс. своих военнослужащих. Кроме того, были утрачены 72 украинских танка, 31 боевая машина пехоты, 58 бронетранспортеров и т.д.

Фото: Минобороны России

В Курской области отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Вишневки, Погребков и Спального, противник потерял до 40 человек, сообщает Минобороны. Общие потери ВСУ в этом регионе за сутки составили более 300 военнослужащих.

Всего, по оценке Минобороны, за время боев на курском направлении, продолжающихся с 6 августа, ВСУ потеряли 5 800 военнослужащих и 72 танка.

Украинская армия за прошедшие сутки пыталась вести атаки в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное Курской области. ВСУ потеряли 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин. Также российские военные уничтожили семь автомобилей, артиллерийское орудие, одну единицу инженерной техники, две станции РЭБ и РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — сообщили в ведомстве.

Накануне, 24 августа, российское Минобороны отчиталось о предотвращении попыток ВСУ атаковать в направлении курских сел Комаровка и Кремяное Кореневского района. Также российские военные отразили атаки штурмовых групп в направлении села Борки и близлежащей деревни Спальное, сел Малая Локня и Черкасское Поречное Суджанского района.

Кроме того, российская авиация за тот день ударила по скоплениям украинских сил в районах 14 населенных пунктов Сумской области и в самих Сумах. За те сутки украинская сторона потеряла более 360 военных и 29 единиц бронетехники, включая два танка, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.