Минобороны назвало потери ВСУ с момента начала курской операции
В Курской области отражены атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Вишневки, Погребков и Спального, противник потерял до 40 человек, сообщает Минобороны. Общие потери ВСУ в этом регионе за сутки составили более 300 военнослужащих.
Всего, по оценке Минобороны, за время боев на курском направлении, продолжающихся с 6 августа, ВСУ потеряли 5 800 военнослужащих и 72 танка.
Украинская армия за прошедшие сутки пыталась вести атаки в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное Курской области. ВСУ потеряли 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин. Также российские военные уничтожили семь автомобилей, артиллерийское орудие, одну единицу инженерной техники, две станции РЭБ и РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.
«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — сообщили в ведомстве.
Накануне, 24 августа, российское Минобороны отчиталось о предотвращении попыток ВСУ атаковать в направлении курских сел Комаровка и Кремяное Кореневского района. Также российские военные отразили атаки штурмовых групп в направлении села Борки и близлежащей деревни Спальное, сел Малая Локня и Черкасское Поречное Суджанского района.
Кроме того, российская авиация за тот день ударила по скоплениям украинских сил в районах 14 населенных пунктов Сумской области и в самих Сумах. За те сутки украинская сторона потеряла более 360 военных и 29 единиц бронетехники, включая два танка, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
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