branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 17:06
Старовойт сообщил об обстреле трех населенных пунктов в Курской области Политика, 20:45
С видом на Исаакий: почему стоит провести богемные выходные в Петербурге РБК Стиль и МТС Travel, 20:44
В Британии нашли в подвале последний эскиз иллюстратора «Винни Пуха» Общество, 20:34
В Индии показали, как ее первый луноход «Прагьян» начал движение по Луне Технологии и медиа, 20:23
Курс доллара с поставкой «сегодня» взлетел выше ₽100 и вернулся назад Инвестиции, 20:06
Галямину восстановили в должности доцента РАНХиГС Политика, 20:02
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
На месте крушения самолета Пригожина нашли десять тел и «черные ящики» Политика, 19:38
Топ событий на СПБ Бирже: рекорд NVIDIA, разблокировка активов и IPO ARM РБК Инвестиции, 19:35
Топ событий на СПБ Бирже: рекорд NVIDIA, разблокировка активов и IPO ARM Инвестиции, 19:28
ЦСКА упустил победу над аутсайдером чемпионата России Спорт, 19:25
Россиянин из НХЛ после скандала с пьяной девушкой выложил фото с оружием Спорт, 19:12
«Тинькофф» представил собственный сервис обратной связи для клиентов Новая экономика, 19:12
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:10
Катастрофа самолета Пригожина ,  
0 

На месте крушения самолета Пригожина нашли десять тел и «черные ящики»

СК сообщил о найденных бортовых самописцах на месте крушения самолета Евгения Пригожина
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Для установления личности погибших проводится генетическая экспертиза. Бизнес-джет Пригожина разбился вечером 23 августа. По данным Росавиации, бизнесмен был на борту самолета
Оперативные службы на месте крушения самолета
Оперативные службы на месте крушения самолета (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

На месте крушения самолета, в котором, по данным Росавиации, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, обнаружили десять тел погибших, также изъяты бортовые самописцы, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Для установления личности погибших проводится молекулярно-генетические экспертизы.

На месте крушения самолета продолжается детальный осмотр, измываются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, отметили в СК.

«Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего», — заявила Петренко.

На месте крушения самолета Пригожина нашли десять тел и «черные ящики»
Video

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе, по данным Росавиации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все они погибли, заявляли в МЧС.

Читайте на РБК Pro
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
SpaceX, ByteDance и другие: какие IPO вызывают ажиотаж инвесторов
Переезд в другую страну: как побороть «стресс иммигранта»
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает разные версии, в том числе о «внешнем воздействии», говорил источник РБК.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал версию Запада о причастности Кремля к произошедшему «абсолютно ложью». О непричастности российского лидера к гибели Пригожина также заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Следственный комитет авиакатастрофа
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное
Общество
Лукашенко вспомнил разговоры с Пригожиным о безопасности, мыле и веревке
Политика
«МК» узнал о парашютах на бизнес-джете Пригожина
Политика