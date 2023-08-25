СК сообщил о найденных бортовых самописцах на месте крушения самолета Евгения Пригожина

На месте крушения самолета Пригожина нашли десять тел и «черные ящики»

Для установления личности погибших проводится генетическая экспертиза. Бизнес-джет Пригожина разбился вечером 23 августа. По данным Росавиации, бизнесмен был на борту самолета

Оперативные службы на месте крушения самолета (Фото: Марина Лысцева / Reuters)

На месте крушения самолета, в котором, по данным Росавиации, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, обнаружили десять тел погибших, также изъяты бортовые самописцы, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Для установления личности погибших проводится молекулярно-генетические экспертизы.

На месте крушения самолета продолжается детальный осмотр, измываются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, отметили в СК.

«Следствием будут тщательно проверены все возможные версии произошедшего», — заявила Петренко.

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Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе, по данным Росавиации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все они погибли, заявляли в МЧС.

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает разные версии, в том числе о «внешнем воздействии», говорил источник РБК.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал версию Запада о причастности Кремля к произошедшему «абсолютно ложью». О непричастности российского лидера к гибели Пригожина также заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.