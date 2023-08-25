«МК» узнал о парашютах на бизнес-джете Пригожина

Пригожин тщательно относился к собственной безопасности, например, требовал уничтожать списки пассажиров и мог изменять конечные точки маршрутов самолетов, выяснил «МК». Пилоты перед вылетом внимательно осматривали воздушное судно

Самолет Embraer-135 в аэропорту Пулково, май 2023 года (Фото: Люба Островская / Reuters)

На самолеты, которыми пользовался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, весной 2023 года по его просьбе загрузили парашюты, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник. Речь в том числе о бизнес-джете Embraer-135 (EBM-135BJ), который 23 августа рухнул в Тверской области.

«Парашюты загрузили на оба борта еще весной. Это достаточно бессмысленная затея с точки зрения пилотов: в случае катастрофы парашют на борту самолета бесполезен. Однако требование Пригожина было удовлетворено», — пишет издание.

Как утверждает «МК», Пригожин тщательно относился к вопросам безопасности. Он настаивал на уничтожении списков пассажиров после полетов и предлагал менять конечные точки маршрутов — например, он мог потребовать вместо подмосковного аэропорта Жуковский, значащегося в полетном плане, приземлиться в Пулково в Санкт-Петербурге. Однако в последнее время последним способом «старались не злоупотреблять» из-за недовольства авиационных служб.

Перед вылетом летчики внимательно осматривали самолет; экипаж пользовался мобильными телефонами с закрытым каналом связи. Оружие и боеприпасы перевозили в соответствии с установленным порядком: из огнестрельного оружия вынимали патроны, укладывали их в мешок, опечатывали и передавали командиру экипажа, а по окончании полета возвращали владельцам. Как пишет издание, на месте крушения Embraer нашли пистолеты и гранаты.

По данным «МК», разбившийся Embraer с 20-х чисел июля находился на открытой площадке в столичном аэропорту Шереметьево в ожидании ремонта: на воздушном судне сломался турбохолодильник. 23 августа борт осматривали мужчина и женщина, которые представились сотрудниками компании «РусДжет», заинтересованными в покупке самолета.

РБК направил запрос в «РусДжет».

Вечером того же дня самолет вылетел из Москвы в Петербург, но упал близ населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным сервиса Flightradar24, джет поднялся на 8,5 км и какое-то время продолжал полет на этой высоте. Затем он начал резко снижаться и за 30 секунд потерял 2,4 км высоты. Из радиолокационного снимка, опубликованного CNN, следует, что сам фюзеляж самолета был практически не поврежден до момента столкновения с землей, но при падении у борта оторвало крыло и часть хвоста. Следователи рассматривают в числе причин катастрофы ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, говорил источник РБК.

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На борту были семь пассажиров и три члена экипажа, все погибли. По данным Росавиации, в самолете, помимо Пригожина, должны были лететь командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, нескольких бойцов ЧВК, а также гендиректор ЗАО «Нева» Валерий Чекалов, которого связывают со структурами бизнесмена. Соболезнования в вязи с катастрофой выразили в том числе президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров.