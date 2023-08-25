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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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CNN показал радиолокационный снимок с места крушения самолета Пригожина

CNN показал радиолокационный снимок с места крушения самолета Евгения Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
Согласно полученным CNN снимкам, самолет рухнул почти не поврежденным, от него до падения оторвалось только крыло. СК завел дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта
Фото: Marina Lystseva / Reuters
Фото: Marina Lystseva / Reuters

Телеканал CNN опубликовал радиолокационное изображение места падения самолета Embraer Legacy 600, в списках пассажира которого числились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.

Фюзеляж самолета был практически неповрежден до момента столкновения с землей, следует из снимка. Этот вывод подтверждается и видеозаписью падения самолета, указывает CNN, на котором видно, что при крушении у борта оторвало крыло.

Большая часть обломков бизнес-джета находится на краю лесной поляны, более мелкие фрагменты упали в 2 км от них, там лежала часть хвоста самолета.

Снимок телеканалу предоставила компания Umbra Lab. Радиолокационные изображения создаются путем передачи радиолокационных лучей, способных проходить сквозь облака. Лучи отражаются от объектов на земле обратно на спутник.

CNN показал радиолокационный снимок с места крушения самолета Пригожина
Video

Бизнес-джет рухнул вечером 23 августа в северо-западной части Тверской области, близ населенного пункта Куженкино. На борту по официальным данным находились десять человек, среди которых был Пригожин. Все пассажиры и экипаж погибли.

По факту крушения бизнес-джета СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

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В Пентагоне рассказали, что по имеющимся данным, Пригожин скорее всего погиб, а произошло это не из-за удара ракетой. Американские спецслужбы только начали расследование, версия о ракете не подтверждается, говорили источники CNN. The New York Times и Wall Street Journal писали со ссылкой на собеседников, что катастрофа могла произойти из-за заложенной на борту бомбы. При этом источники Reuters утверждают, что американские власти склоняются к версии о ракете. Глава российского МИДа Сергей Лавров призвал доверять официальным данным.

Соболезнования родственникам погибших выразил президент Владимир Путин. Он рассказал, что знал Пригожина с 1990-х годов. «Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», — добавил Путин.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евгений Пригожин Тверская область CNN
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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