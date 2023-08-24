branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
Трамп заявил о неспособности Байдена остановить конфликт на Украине Политика, 06:26
Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина Политика, 06:23
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
Дети рассказали, на что копят деньги Общество, 06:00
Семья из трех человек погибла при пожаре в Приамурье Общество, 05:59
Минобороны заявило о сбитых дронах над Брянской и Калужской областями Политика, 05:53
Венгрия вступит в переговоры по «формуле мира» Зеленского Политика, 05:34
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Flightradar24 опубликовал отчет о полете разбившегося самолета Пригожина Политика, 05:21
«Коалиция с придирчивым суверенизмом»: что пишут ИноСМИ о саммите БРИКС Политика, 05:00
Маск заявил о намерении подать в суд на Сороса Общество, 04:53
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное Общество, 04:43
Обломок самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения Политика, 04:36
Американская ракета Electron оправила на орбиту спутник Acadia Технологии и медиа, 04:21
Саркози заявил о «танцующей на краю вулкана» Европе Политика, 04:12
Катастрофа самолета Пригожина ,  
0 

Flightradar24 опубликовал отчет о полете разбившегося самолета Пригожина

Flightradar24: самолет Пригожина начал резко снижаться в последние секунды полета
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Flightradar24 смог отследить данные о джете Embraer до 18:20 мск. Из них следует, что самолет поднялся на 8,5 км и какое-то время продолжал полет на этой высоте. Он набирал высоту, вновь снижался, и за 30 секунд потерял 2,4 км
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Бизнес-джет Embraer—135 (EBM-135BJ), потерпевший крушение в Тверской области 23 августа, начал передавать данные о полете в 14:46 по времени UTC (17:46 мск), говорится в сообщении сервиса Flightradar 24.

МЧС сообщало, что самолет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург: он упал возле населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. На борту мог быть основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Как следует из отчета Flightradar24, в 18:10 по московскому времени джет поднялся на 28 тыс. футов (примерно 8,5 км). Полет на этой высоте продолжался до 18:19. Затем самолет хаотично набирал высоту (максимальный уровень — до 30,1 тыс. футов, или 9,2 км) и вновь снижался. Джет передавал данные до 18:20 мск, в тот момент он находился на высоте 19,7 тыс. футов (примерно 6 км).

Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил в разговоре с Reuters, что Embraer потерял 8 тыс. футов высоты (2,4 км) за 30 секунд.

Самолет не передавал информацию о своем местоположении, но Flightradar24 удалось отследить другие данные, которые дают представление о последних минутах полета. Среди них — высота, скорость, вертикальная скорость (изменение высоты полета за единицу времени).

По данным МЧС, всего на борту были десять человек, в том числе три члена экипажа, все они погибли. Росавиация со ссылкой на авиакомпанию называла среди возможных пассажиров Пригожина, командира «Вагнера» Дмитрия Уткина, нескольких бойцов ЧВК, а также гендиректора ЗАО «Нева» Валерия Чекалова (эта компания, по данным «Фонтанки», связана со структурами Пригожина.

Читайте на РБК Pro
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Как организовать обучение персонала эффективно: Яндекс Практикум

Телеканал Al Jazeera передавал, что на месте крушения нашли телефон основателя ЧВК, но его тело пока не идентифицировали.

Следователи рассматривают в числе причин катастрофы ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, передавал источник РБК. СК завел дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Бизнес-джет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании «МНТ-Аэро».

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евгений Пригожин самолет авиакатастрофа Тверская область
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Обломок самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения
Политика
Al Jazeera узнала о найденном телефоне Пригожина на месте крушения джета
Политика
Байдена проинформировали о крушении джета Пригожина в Тверской области
Политика