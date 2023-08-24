Flightradar24 опубликовал отчет о полете разбившегося самолета Пригожина

Flightradar24 смог отследить данные о джете Embraer до 18:20 мск. Из них следует, что самолет поднялся на 8,5 км и какое-то время продолжал полет на этой высоте. Он набирал высоту, вновь снижался, и за 30 секунд потерял 2,4 км

Фото: Мария Лисицына / РБК

Бизнес-джет Embraer—135 (EBM-135BJ), потерпевший крушение в Тверской области 23 августа, начал передавать данные о полете в 14:46 по времени UTC (17:46 мск), говорится в сообщении сервиса Flightradar 24.

МЧС сообщало, что самолет направлялся из Москвы в Санкт-Петербург: он упал возле населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области. На борту мог быть основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Как следует из отчета Flightradar24, в 18:10 по московскому времени джет поднялся на 28 тыс. футов (примерно 8,5 км). Полет на этой высоте продолжался до 18:19. Затем самолет хаотично набирал высоту (максимальный уровень — до 30,1 тыс. футов, или 9,2 км) и вновь снижался. Джет передавал данные до 18:20 мск, в тот момент он находился на высоте 19,7 тыс. футов (примерно 6 км).

Представитель Flightradar24 Ян Петченик уточнил в разговоре с Reuters, что Embraer потерял 8 тыс. футов высоты (2,4 км) за 30 секунд.

Самолет не передавал информацию о своем местоположении, но Flightradar24 удалось отследить другие данные, которые дают представление о последних минутах полета. Среди них — высота, скорость, вертикальная скорость (изменение высоты полета за единицу времени).

По данным МЧС, всего на борту были десять человек, в том числе три члена экипажа, все они погибли. Росавиация со ссылкой на авиакомпанию называла среди возможных пассажиров Пригожина, командира «Вагнера» Дмитрия Уткина, нескольких бойцов ЧВК, а также гендиректора ЗАО «Нева» Валерия Чекалова (эта компания, по данным «Фонтанки», связана со структурами Пригожина.

Телеканал Al Jazeera передавал, что на месте крушения нашли телефон основателя ЧВК, но его тело пока не идентифицировали.

Следователи рассматривают в числе причин катастрофы ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие, передавал источник РБК. СК завел дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Бизнес-джет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании «МНТ-Аэро».