Джонсон назвал слухами сообщения о намерении уйти в отставку из-за COVID

Британский премьер заявил, что, переболев COVID-19, он сбросил лишний вес и чувствует себя лучше, чем до заражения

Борис Джонсон (Фото: Anthony Devlin / Getty Images)

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал слухами информацию о том, что в ближайшие шесть месяцев он уйдет в отставку из-за ухудшения здоровья после перенесенного COVID-19, пишет издание DevonLive.

«Это абсолютная чушь! Я чувствую себя гораздо лучше, так как я немного сбросил лишний вес. Маловато, но я потерял по меньшей мере 9 кг», — ответил Джонсон.

Премьер уточнил, что, по его меркам, это довольно много.

Ранее ряд СМИ, в том числе газета The Times и издание Business Insider, сообщили, что Джонсон может покинуть свой пост через шесть месяцев из-за проблем со здоровьем, вызванных коронавирусом.

В мае Би-би-си сообщала, что у Джонсона после COVID ухудшилось зрение.