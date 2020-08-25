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Джонсон назвал слухами сообщения о намерении уйти в отставку из-за COVID

Британский премьер заявил, что, переболев COVID-19, он сбросил лишний вес и чувствует себя лучше, чем до заражения
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Anthony Devlin / Getty Images)

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал слухами информацию о том, что в ближайшие шесть месяцев он уйдет в отставку из-за ухудшения здоровья после перенесенного COVID-19, пишет издание DevonLive.

«Это абсолютная чушь! Я чувствую себя гораздо лучше, так как я немного сбросил лишний вес. Маловато, но я потерял по меньшей мере 9 кг», — ответил Джонсон.

Премьер уточнил, что, по его меркам, это довольно много.

Ранее ряд СМИ, в том числе газета The Times и издание Business Insider, сообщили, что Джонсон может покинуть свой пост через шесть месяцев из-за проблем со здоровьем, вызванных коронавирусом.

В мае Би-би-си сообщала, что у Джонсона после COVID ухудшилось зрение.

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Бориса Джонсона госпитализировали 6 апреля. Как сообщили в канцелярии премьера, симптомы заболевания у него не проходили в течение десяти дней. Затем Джонсону резко стало хуже, и его перевели в реанимацию. Через три дня премьер-министра вернули в обычную палату, а 12 апреля — выписали. В конце месяца Джонсон вернулся к работе в своем офисе.

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Лидер Консервативной партии Джонсон вступил в должность премьера 24 июля 2019 года. Его предшественницей была Тереза Мэй, которой так и не удалось осуществить собственный план выхода из Евросоюза.

Великобритания официально вышла из состава Европейского союза ровно в 23:00 по лондонскому времени 31 января 2020 года (02:00 мск 1 февраля). 

За час до официального выхода Британии из ЕС Джонсон обратился к нации. Он рассказал о приоритетах королевства в новых условиях. «Если мы сможем сделать все правильно, я считаю, что с каждым месяцем у нас будет расти уверенность не только внутри страны, но и за ее пределами», — сказал он тогда. Джонсон отметил, что одной из приоритетных задач, стоящих перед властями, является необходимость устранить перекосы в развитии разных регионов страны. «Это тот момент, когда мы начинаем объединяться и выходить на новый уровень», — добавил он.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Борис Джонсон, коронавирус, отставка
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