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Борис Джонсон заявил о «первых признаках» второй волны COVID-19 в Европе

Премьер-министр Британии выступил в защиту принятого властями страны решения о введении двухнедельной самоизоляции для тех, кто возвращается из Испании
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Rui Vieira / Getty Images)

В некоторых странах Европы можно заметить признаки надвигающейся второй волны коронавирусной инфекции COVID-19, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Если уж говорить начистоту о том, что сейчас происходит в Европе, у наших европейских друзей, боюсь, что кое-где уже можно заметить первые признаки второй волны пандемии», — заявил Джонсон журналистам (цитата по The Telegraph).

Защищая принятое в Лондоне решение, согласно которому с 26 июля все, кто возвращается в страну из Испании, обязаны провести 14 дней в самоизоляции, Джонсон сказал, что обязанностью властей является принятие «быстрых и решительных действий» в условиях, когда «риски снова начинают накапливаться».

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Мы все помним, что случилось в прошлый раз. Жизненно необходимо, чтобы мы — здесь в Британии — принимали необходимые меры, что мы и делаем», — добавил Джонсон.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес назвал решение Великобритании «несправедливым», сообщает Би-би-си.

Во вторник, 28 июля, МИД Германии рекомендовал гражданам страны отказаться от поездок в три региона Испании — Арагон, Каталонию и Наварру, объяснив свою рекомендацию появлением в них очагов COVID-19.

По данным Минздрава Испании на 27 июля, за предыдущие сутки в стране выявлено 855 случаев заражения COVID-19, в том числе 474 в Арагоне, 94 в Наварре и 71 в Каталонии.

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Источник: JHU
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Борис Джонсон, Великобритания, коронавирус, Испания
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