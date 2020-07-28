Борис Джонсон заявил о «первых признаках» второй волны COVID-19 в Европе

Премьер-министр Британии выступил в защиту принятого властями страны решения о введении двухнедельной самоизоляции для тех, кто возвращается из Испании

Борис Джонсон (Фото: Rui Vieira / Getty Images)

В некоторых странах Европы можно заметить признаки надвигающейся второй волны коронавирусной инфекции COVID-19, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Если уж говорить начистоту о том, что сейчас происходит в Европе, у наших европейских друзей, боюсь, что кое-где уже можно заметить первые признаки второй волны пандемии», — заявил Джонсон журналистам (цитата по The Telegraph).

Защищая принятое в Лондоне решение, согласно которому с 26 июля все, кто возвращается в страну из Испании, обязаны провести 14 дней в самоизоляции, Джонсон сказал, что обязанностью властей является принятие «быстрых и решительных действий» в условиях, когда «риски снова начинают накапливаться».

«Мы все помним, что случилось в прошлый раз. Жизненно необходимо, чтобы мы — здесь в Британии — принимали необходимые меры, что мы и делаем», — добавил Джонсон.