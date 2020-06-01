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Пандемия коронавируса ,  
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Умер заразившийся COVID-19 глава Чувашской митрополии РПЦ

В сообщении пресс-службы РПЦ говорится, что у митрополита была диагностирована двусторонняя пневмония. Рабочая группа при патриархе назвала причиной смерти осложнения, вызванные COVID-19
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Фото: Чебоксарско-Чувашская Епархия РПЦ)

1 июня на 90-м году жизни умер один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава. О смерти архиерея сообщила пресс-служба РПЦ, отметив, что перед смертью у митрополита Чебоксарского и Чувашского была диагностирована двусторонняя пневмония, после чего он был госпитализирован в реанимационное отделение.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, говорится, что митрополит скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что Владимир Викторович Кедров, 21 апреля 1931 года рождения (данные совпадают с мирским именем митрополита Чебоксарского и Чувашского и датой его рождения), умер в машине скорой помощи, двигавшейся по МКАД. По данным собеседника РБК, слова которого подтвердил источник в территориальном отделе полиции, машина скорой помощи везла больного вместе с санитарами медицинской авиации из аэропорта Внуково в городскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова. Труп без признаков насильственной смерти был направлен в судебный морг № 9.

Из-за вируса патриарх попросил священников не давать руки для целования
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По данным федерального оперштаба, с момента начала эпидемии COVID-19 в Чувашии от болезни умерли 14 человек, заболели около 3 тыс.

В середине марта глава РПЦ патриарх Кирилл предписал всем священнослужителям соблюдать санитарные нормы. Документ, в частности, рекомендует священникам воздерживаться от того, чтобы давать прихожанам целовать себе руку.

В Москве от коронавируса умер бывший митрополит Астраханской области
Общество
<p>Митрополит Иона (Карпухин)</p>

Рабочая группа при патриархе не раз сообщала о смерти от последствий COVID-19 священников и монахов. В конце апреля от вызванной COVID-19 двусторонней пневмонии умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, в начале мая — митрополит Иона, почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Евгений Калюков, Дмитрий Серков
Теги: коронавирус, РПЦ
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