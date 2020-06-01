Умер заразившийся COVID-19 глава Чувашской митрополии РПЦ

В сообщении пресс-службы РПЦ говорится, что у митрополита была диагностирована двусторонняя пневмония. Рабочая группа при патриархе назвала причиной смерти осложнения, вызванные COVID-19

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Фото: Чебоксарско-Чувашская Епархия РПЦ)

1 июня на 90-м году жизни умер один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава. О смерти архиерея сообщила пресс-служба РПЦ, отметив, что перед смертью у митрополита Чебоксарского и Чувашского была диагностирована двусторонняя пневмония, после чего он был госпитализирован в реанимационное отделение.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, говорится, что митрополит скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил, что Владимир Викторович Кедров, 21 апреля 1931 года рождения (данные совпадают с мирским именем митрополита Чебоксарского и Чувашского и датой его рождения), умер в машине скорой помощи, двигавшейся по МКАД. По данным собеседника РБК, слова которого подтвердил источник в территориальном отделе полиции, машина скорой помощи везла больного вместе с санитарами медицинской авиации из аэропорта Внуково в городскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова. Труп без признаков насильственной смерти был направлен в судебный морг № 9.

По данным федерального оперштаба, с момента начала эпидемии COVID-19 в Чувашии от болезни умерли 14 человек, заболели около 3 тыс.