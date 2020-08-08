Общество , 08 авг, 10:30
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Кубанский митрополит умер от осложнений из-за коронавируса
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, председатель Высшего общецерковного суда РПЦ Исидор скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале.
Также о смерти митрополита сообщает Кубанская митрополия. В ее сообщении говорится, что священнослужитель скончался «после непродолжительной тяжелой болезни».
Митрополиту было 79 лет.
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