СМИ узнали о просьбе Ирана разрешить экспорт нефти и дать доступ к счетам

В Тегеране заявили, что подобный жест доброй воли со стороны стран Запада является условием для возвращения страны к условиям ядерной сделки 2015 года

Фото: Office of the Iranian Presidency / AP

Иран предложил странам Запада сделать шаг навстречу Тегерану в обмен на согласие вернуться к условиям ядерной сделки 2015 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские дипломатические источники. О предложении Тегерана стало известно уже после того, как в Биарриц, где проходит саммит G7, прибыл самолет, на борту которого находился глава МИД Ирана Джавад Зариф. У последнего на полях саммита запланированы переговоры с главой внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

В частности, в Иране заявили, что «жестом доброй воли» со стороны Запада было бы предоставление разрешения на экспорт как минимум 700 тыс. барр. нефти в день (с доведением этого показателя до 1,5 млн барр. в день), а также размораживания счетов Исламской Республики за рубежом.

В обмен в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. При этом иранские представители не согласились с предложенным Францией планом, в соответствии с которым Исламская Республика должна была ограничить свою ракетную программу. Не намерены в Иране и отказываться от своей ядерной программы. «Обогащение урана является нашим неотъемлемым правом», — заявил представитель Тегерана.

При этом источники Reuters не упомянули, в чем конкретно заключался французский план, предложенный Тегерану. Ранее собеседники агентства из числа французских и американских чиновников сообщали, что в ходе беседы Макрона с Трампом французский президент предложил коллеге из США разрешить Ирану продавать нефть в течение ограниченного периода времени в обмен на возврат к переговорам по соблюдению ядерной сделки. Источник Reuters в американской делегации назвал этот план «неудачным».