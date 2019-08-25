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ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
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Политика ,  
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СМИ узнали о просьбе Ирана разрешить экспорт нефти и дать доступ к счетам
В Тегеране заявили, что подобный жест доброй воли со стороны стран Запада является условием для возвращения страны к условиям ядерной сделки 2015 года
Фото: Office of the Iranian Presidency / AP

Иран предложил странам Запада сделать шаг навстречу Тегерану в обмен на согласие вернуться к условиям ядерной сделки 2015 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские дипломатические источники. О предложении Тегерана стало известно уже после того, как в Биарриц, где проходит саммит G7, прибыл самолет, на борту которого находился глава МИД Ирана Джавад Зариф. У последнего на полях саммита запланированы переговоры с главой внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

В частности, в Иране заявили, что «жестом доброй воли» со стороны Запада было бы предоставление разрешения на экспорт как минимум 700 тыс. барр. нефти в день (с доведением этого показателя до 1,5 млн барр. в день), а также размораживания счетов Исламской Республики за рубежом.

В обмен в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. При этом иранские представители не согласились с предложенным Францией планом, в соответствии с которым Исламская Республика должна была ограничить свою ракетную программу. Не намерены в Иране и отказываться от своей ядерной программы. «Обогащение урана является нашим неотъемлемым правом», — заявил представитель Тегерана.

При этом источники Reuters не упомянули, в чем конкретно заключался французский план, предложенный Тегерану. Ранее собеседники агентства из числа французских и американских чиновников сообщали, что в ходе беседы Макрона с Трампом французский президент предложил коллеге из США разрешить Ирану продавать нефть в течение ограниченного периода времени в обмен на возврат к переговорам по соблюдению ядерной сделки. Источник Reuters в американской делегации назвал этот план «неудачным».

Политика
СМИ узнали о предложении Макрона Трампу разрешить Ирану продавать нефть

Джавад Зариф прилетел во Францию днем 25 августа по приглашению французского президента Эмманюэля Макрона, обещавшего еще до саммита в Биаррице обсудить с главами других стран кризис, возникший после выхода США из ядерной сделки с Тегераном (страны Европы и Россия заявляли о приверженности сделке). При этом, как сообщили в Белом доме, для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа приезд иранцев в город, где проводится саммит G7, стал сюрпризом.

«Мы несколько месяцев пытались снять напряженность, чтобы возникла пауза для начала переговоров», — цитирует одного из французских дипломатов газета The Guardian. При этом он сообщил, что лидеры G7 были заранее оповещены о визите Зарифа.

Осенью прошлого года США восстановили действие своих санкций против Ирана, запретив в том числе покупку нефти у Исламской Республики. Исключение было сделано лишь для восьми стран. Однако в конце апреля Белый дом объявил, что не будет продлевать срок действия исключений из-под санкций. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс тогда заявила, что иранский нефтяной экспорт должен сократиться до нуля, чтобы правящий режим в Тегеране лишился основного источника доходов.

По данным источников Reuters в отрасли, сейчас Иран экспортирует не более 100 тыс. барр. в день.

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СМИ узнали о превышении Ираном лимита «ядерной сделки» по урану


В начале августа министр иностранных дел Ирана пообещал, что его страна выйдет из сделки 2015 года, если остальные ее участники не будут защищать интересы Тегерана. Зариф призвал все стороны «активизировать свои усилия по защите экономики Ирана от санкций США».

31 июля Вашингтон продлил ограничительные меры против ядерной программы Тегерана. Санкции, по мнению США, помогут сохранить надзор за этой программой и снизить риски распространения оружия.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Иран, Франция, G7
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