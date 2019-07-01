СМИ узнали о превышении Ираном лимита «ядерной сделки» по урану

Запасы обогащенного урана (до 3,67%), которые хранит Иран, превысили 300 кг, разрешенные согласно ядерной сделке. Об этом сообщает Fars News со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили еще 26 июня, что запасы низкообогащенного урана превысили лимит. Они провели повторные замеры и в понедельник подтвердили результаты.

В мае Иран заявил, что сократит свои обязательства по ядерной сделке. В частности, Тегеран решил не соблюдать договоренности по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах. Такое решение последовало из-за того, что страны — участницы соглашения не приняли никаких мер, чтобы компенсировать Исламской Республике ущерб от санкций США.

Дополнительные ограничения против Ирана США решили ввести после того, как страна сбила американский беспилотник над Ормузским проливом. Исламская Республика утверждала, что тот нарушил ее воздушное пространство. США отрицают обвинения.