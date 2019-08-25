AFP узнало позицию лидеров G7 по вопросу возвращения России

На саммите G7 обсуждалось воссоздание «Большой восьмерки» с участием России, однако лидеры считают, что возвращать Москву в объединение еще рано. Трамп допускал, что Россия сможет участвовать в следующей встрече G7 как гость

Лидеры стран G7 считают, что в настоящий момент «очень рано» реинтегрировать Россию в «Большую восьмерку». Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. При этом они согласились усилить координацию с Москвой.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон говорил, что вернуться к формату G8, не решив ситуацию на Украине, было бы стратегической ошибкой. Он также указывал, что приглашение России без всяких условий может быть воспринято как слабость «семерки».

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