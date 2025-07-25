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Военная операция на Украине ,  
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Сырский сообщил о сложностях на пяти направлениях

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Военная операция на Украине
Наиболее тяжелая ситуация у ВСУ сложилась на северо-западе Донбасса и севере Сумской области, сообщил Сырский. Минобороны России в последние дни отчиталось о взятии нескольких сел в этих районах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о «горячей» ситуации на пяти направлениях боевых действий. Его слова приводит Генштаб ВСУ в телеграм-канале.

С его слов, непростая обстановка сложилась на лиманском (север ДНР) направлении, северослобожанском (север Сумской области), покровском (под Красноармейском в ДНР), новопавловском (западная часть ДНР и восточная часть Днепропетровской области) и добропольском (северо-запад ДНР).

В начале года украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что задача по стабилизации фронта и остановке наступающих российских войск — очень сложная. Сырский летом отмечал нехватку у украинских войск средств противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов и бронетехники.

Минобороны России 22 июля сообщило о взятии села Новоторецкое (к северо-востоку от Покровска), а 23 июля отчиталось о взятии села Bарачино в Сумской области — этот населенный пункт находится в 25 км от города Сумы.

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Александр Сырский Украина
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Александр Сырский
военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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