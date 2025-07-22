Минобороны сообщило о занятии Новоторецкого
Подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Новоторецкое в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.
Село расположено к северо-востоку от Покровска и Мирнограда, на пути к дороге, связывающей эти два города с Добропольем. На прошлой неделе российские подразделения заняли расположенный чуть севернее населенный пункт Маяк.
Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1150 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе САУ Braveheart.
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