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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о занятии Новоторецкого

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Военная операция на Украине
Российские войска продвинулись к северу от Покровска (Красноармейска)
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Центр» заняли населенный пункт Новоторецкое в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны в своей ежедневной сводке.

Село расположено к северо-востоку от Покровска и Мирнограда, на пути к дороге, связывающей эти два города с Добропольем. На прошлой неделе российские подразделения заняли расположенный чуть севернее населенный пункт Маяк.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1150 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе САУ Braveheart.

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