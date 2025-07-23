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Военная операция на Украине ,  
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Сырский заявил о необходимости новых поставок оружия с Запада для Украины

Сырский: ВСУ не смогут пойти в наступление без помощи Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление украинской армии возможно только при условии расширения военной помощи. По его словам, сейчас критически необходимы боеприпасы, бронетехника и системы ПВО
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: Reuters)

Украинские военнослужащие нуждаются в дополнительном западном вооружении, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью The Washington Post.

По словам главкома, украинские войска испытывают нехватку средств противовоздушной обороны, артиллерийских боеприпасов и бронетехники. «У нас есть мотивированные и отважные солдаты, способные наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты», — сказал он.

Сырский отметил, что ВСУ нуждаются в средствах ПВО, а также в ракетах средней и большой дальности, включая американские ATACMS и немецкие Taurus, но только если их применение никак не будет ограничено.

«Наличие любого ракетного вооружения само по себе является сдерживающим фактором. Я надеюсь, что благодаря позиции президента [США Дональда] Трампа этот процесс станет значительно проще и у нас не возникнет тех трудностей, которые были раньше», — добавил главком ВСУ.

На прошлой неделе The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Трамп в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил о неспособности Украины изменить ход боевых действий, если страна продолжит обороняться. По словам источника, американский лидер тогда отметил, что Киев должен перейти в наступление.

Зеленский заявил о наступлении армии России на двух направлениях
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Зеленский назвал прошедший разговор с Трампом «очень полезным». Он также рассказал, что американский лидер хорошо проинформирован о ситуации с ударами российской армии и общим положением на фронте: «Обсудили ПВО и договорились, что будем работать над защитой украинского неба».

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон отправит Киеву Patriot, но оплачивать поставки будет Европа. Всего, по словам главы Белого дома, Киев получит 17 американских зенитных ракетных комплексов. Позднее американский лидер сообщил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже доставляются на Украину через Германию. При этом в Берлине тогда не смогли подтвердить, что «в настоящее время что-то быстрым образом находится в пути».

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против этого.

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Милена Костерева Милена Костерева
Украина ВСУ поставки оружия Россия Александр Сырский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Дональд Трамп
политик, президент США
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