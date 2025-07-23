Минобороны сообщило о занятии Bарачино в Сумской области
Минобороны в ежедневной сводке сообщило, что подразделения группировки «Север» заняли село Bарачино в Сумской области.
Этот населенный пункт находится на дороге между селами Новониколаевка и Яблоновка Сумского района. Расстояние до областного центра – около 25 км.
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