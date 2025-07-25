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Политика ,  
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Зеленский объяснил отказ от реформы НАБУ и САП после массовых протестов

Зеленский объяснил влиянием общественного мнения отказ от реформы НАБУ и САП
Владимир Зеленский&nbsp;
Владимир Зеленский  (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от реформы, ограничивающей независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), влиянием общественного мнения, сообщает «Общественное телевидение».

Президент добавил, что уважает мнение людей и считает нормальным реагировать, когда «люди чего-то не хотят».

«Для меня было очень важно, чтобы мы адекватно услышали, отреагировали. Люди просили перемен. Мы отреагировали», — сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что надо было обсудить реформу до подписания законопроекта. Как подчеркнул Зеленский, он сейчас «сосредоточен на вопросе войны».

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) были созданы в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.

Зеленский на фоне протестов пошел на встречу с главами НАБУ и САП
Политика
Фото:V_Zelenskiy_official / Telegram

Вызвавший протесты закон президент Украины подписал вечером 22 июля. Он предусматривал, что НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам прокурор получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

На фоне этого решения тысячи людей вышли на акцию протеста в Киеве и других городах Украины. К митингам присоединился мэр Киева Виталий Кличко, который счел, что авторы нового закона «тянут Украину в авторитаризм».

Накануне Зеленский отказался от предложенной им реформы. Он внес новый законопроект, касающийся деятельности НАБУ и САП, который призван дать «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов». По словам президента, законопроект вносится «для справедливости».

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Полина Харчевникова
Владимир Зеленский массовые протесты реформа Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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