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Война санкций ,  
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Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку после санкций против России

Reuters: глава индийской нефтекомпании уволился после санкций против России
Сюжет
Война санкций
Глава индийской нефтекомпании Nayara ушел в отставку на фоне санкций Евросоюза против России. Ранее «Роснефть» — акционер компании — осудила санкции против НПЗ Nayara Energy
«Роснефть» ROSN ₽416,3 -1,47% Купить
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

Глава индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy (ее акционером является «Роснефть») Алессандро де Доридес подал в отставку после введения нового пакета санкций Евросоюза против России. Об этом пишет Reuters.

Доридес начал работать в Nayara Energy в апреле 2024 года. Его пост займет Сергей Денисов, который работает в компании с 2017 года. Решение о его назначении было принято на заседании совета директоров в среду, 23 июля.

Nayara Energy Limited (ранее называлась Essar Oil Limited) была приобретена «Роснефтью» совместно с Trafigura и UCP в 2016 году у Essar Energy Holdings.По состоянию на декабрь 2021 года «Роснефти» принадлежало 49,13% акций индийской компании.

«Роснефть» ответила на санкции ЕС против НПЗ Nayara Energy
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

18 июля Евросоюз (ЕС) утвердил 18-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись в том числе Nayara Eenrgy. ЕС в рамках санкций также запретил все операции с 22 российскими банками, ограничил прямое и косвенное использование трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Кроме того, под ограничения попали еще 105 танкеров.

Компания Nayara Energy назвала решение Евросоюза о введении санкций «несправедливым и односторонним». Индия также заявила, что не поддерживает санкции блока. В частности, официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал 18 июля в соцсети Х заявил, что Дели не поддерживает односторонние санкционные меры и предостерегает от двойных стандартов в сфере торговли энергоносителями. 

Он также подчеркнул, что считает обеспечение энергетической безопасности «обязательством высшей важности» перед гражданами.

«Роснефть», в свою очередь, заявила, что расценивает действия Брюсселя как «часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию глобальных энергорынков», а ограничения в отношении Nayara Energy — как очередной пример недобросовестной конкуренции со стороны Евросоюза.

Ранее Минкоммерции Китая сделало представление еврокомиссару из-за 18-го пакета антироссийских санкций, в который помимо российских компаний вошли два китайских банка. Оба, по мнению Брюсселя, позволяют России обходить торговые ограничения.

Россия считает санкции незаконными. Кремль в ответ на соответствующие угрозы заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов».

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