 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Китай сделал представление ЕС из-за пакета санкций против России

Сюжет
Война санкций
Минкоммерции Китая сделало представление еврокомиссару из-за 18-го пакета антироссийских санкций, в который помимо российских компаний вошли два китайских банка. Евросоюз согласовал санкции на прошлой неделе, 18 июля
Марош&nbsp;Шефчович
Марош Шефчович (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао во время видеоконференции с еврокомиссаром по торговле и экономической безопасности Марошем Шефчовичем сделал ему серьезное представление в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза, под которые попали китайские структуры. Об этом сообщила пресс-служба китайского ведомства.

Стороны провели «откровенное и глубокое» обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Евросоюзом, а Вэньтао сделал «серьезное представление» в связи со включением двух китайских финансовых учреждений в санкционный список ЕС в рамках 18-го пакета антироссийских рестрикций, говорится в сообщении.

О планах ЕС вести санкции против двух небольших китайских банков 11 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Они, по мнению Брюсселя, позволяют России обходить торговые ограничения.

Постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций на прошлой неделе, 18 июля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас тогда назвала его «одним из самых жестких» и пообещала, в частности, усилить давление на китайские банки, которые позволяют обходить санкции и блокируют экспорт технологий, которые используют для беспилотников.

В рамках 18-го по счету пакета под европейские санкции попали китайские Bellatrix Energy, Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK (зарегистрированы в Гонконге), Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry.

После этого Китай заявил, что санкции были введены по «надуманным обвинениям» и призвал ЕС немедленно прекратить включение китайских компаний в санкционные списки и пообещал принять «необходимые меры» для защиты законных прав и интересов своих организаций.

Россия считает санкции незаконными. Кремль в ответ на угрозы санкциями заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Китай представление Еврокомиссия еврокомиссар санкции
Материалы по теме
Посол США при НАТО призвал наказать Китай за «субсидирование» конфликта
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
Политика
Китай пригрозил мерами в ответ на санкции ЕС против своих компаний
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
Японский Nikkei 225 вырос до максимума за год после сделки с США Инвестиции, 10:52
Пашинян отправится в Россию с двухдневным визитом Политика, 10:52
Состав делегации России на переговорах в Стамбуле не изменится Политика, 10:31
Лучший ассистент чемпионата Франции перешел в «Краснодар» Спорт, 10:30
Карапетян выиграл у правительства Армении дело о национализации «Элсетей» Политика, 10:24
Поздно ли продавать Лабубу: эксперты оценили тренды на маркетплейсахПодписка на РБК, 10:23
В Челябинской области подростки разгромили кладбище Общество, 10:17
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Минфин предложил поощрять топ-менеджмент госкомпаний, выходящих на биржу Инвестиции, 10:16
Бывший защитник «Фиорентины» Селеста Пин был найден мертвым у себя дома Спорт, 10:14
Захарова предупредила Киев, что с обысками в НАБУ нужно не выйти на себя Политика, 10:13
ФСБ задержала в Челябинске нескольких высокопоставленных чиновников Политика, 10:10
Винус Уильямс в 45 лет победила в первом матче после возвращения Спорт, 10:08
НХЛ допустила попадание Бобровского в топ-6 вратарей по количеству побед Спорт, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03