Китай сделал представление ЕС из-за пакета санкций против России

Минкоммерции Китая сделало представление еврокомиссару из-за 18-го пакета антироссийских санкций, в который помимо российских компаний вошли два китайских банка. Евросоюз согласовал санкции на прошлой неделе, 18 июля

Марош Шефчович (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао во время видеоконференции с еврокомиссаром по торговле и экономической безопасности Марошем Шефчовичем сделал ему серьезное представление в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза, под которые попали китайские структуры. Об этом сообщила пресс-служба китайского ведомства.

Стороны провели «откровенное и глубокое» обсуждение вопросов торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Евросоюзом, а Вэньтао сделал «серьезное представление» в связи со включением двух китайских финансовых учреждений в санкционный список ЕС в рамках 18-го пакета антироссийских рестрикций, говорится в сообщении.

О планах ЕС вести санкции против двух небольших китайских банков 11 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Они, по мнению Брюсселя, позволяют России обходить торговые ограничения.

Постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций на прошлой неделе, 18 июля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас тогда назвала его «одним из самых жестких» и пообещала, в частности, усилить давление на китайские банки, которые позволяют обходить санкции и блокируют экспорт технологий, которые используют для беспилотников.

В рамках 18-го по счету пакета под европейские санкции попали китайские Bellatrix Energy, Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK (зарегистрированы в Гонконге), Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry.

После этого Китай заявил, что санкции были введены по «надуманным обвинениям» и призвал ЕС немедленно прекратить включение китайских компаний в санкционные списки и пообещал принять «необходимые меры» для защиты законных прав и интересов своих организаций.

Россия считает санкции незаконными. Кремль в ответ на угрозы санкциями заявил, что с Москвой нельзя разговаривать на «языке ультиматумов».