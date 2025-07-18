Путин провел переговоры с Эрдоганом

Лидеры обсудили Сирию, Украину и двусторонние отношения

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила администрация президента Турции в соцсети Х.

В пресс-службе Эрдогана уточнили, что лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и России, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган, в частности, отметил важность начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной и предложил Стамбул в качестве площадки для диалога.

Кроме того, отметили в администрации, одной из тем разговора президентов стали столкновения, последовавшие за выводом сирийских правительственных войск из Эс-Сувейды. Агентство SANA 17 июля сообщило о массовых убийствах арабских бедуинов-ополченцев в городе.

Эрдоган подчеркнул, что ситуация представляет угрозу для всего региона.

Вооруженные столкновения между местными друзами и бедуинскими племенами обострились после инцидента с избиением и похищением друзского торговца. 14 июля сирийские власти ввели в Эс-Сувейду войска. Также в ситуацию вмешался Израиль. Заявив, что защищает друзскую общину, он нанес авиаудары по сирийским военным объектам в Дамаске. Эрдоган подчеркнул «важность того, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Сирии».

В прошлый раз Путин и Эрдоган говорили по телефону около месяца назад — 16 июня. Тогда стороны обсудили конфликт Израиля и Ирана. Эрдоган, в частности, обвинил Тель-Авив в том, что нападение на Иран поставило под угрозу безопасность всего региона, который войны не терпит.