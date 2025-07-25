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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ПВО на $172 млн

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Военная операция на Украине
Госдеп одобрил возможные продажи Украине оборудования и услуг по обслуживанию систем ПВО на $172 млн и боевых бронированных машин на $150 млн. Решение должен поддержать конгресс

Государственный департамент США одобрил потенциальные продажи Украине оборудования и услуг по обслуживанию систем противовоздушной обороны и боевых бронированных машин на общую сумму $322 млн, передает Associated Press.

Это включает $150 млн на поставку, обслуживание и ремонт бронетехники и $172 млн на аналогичные услуги для ракетных комплексов класса «земля-воздух». Госдеп сообщил, что уведомил о решении конгресс, который также должен одобрить потенциальные сделки.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, заявило, что в одобренный пакет входят оборудование и услуги по обслуживанию боевых машин пехоты Bradley и зенитных ракетных комплексов класса «земля-воздух» Hawk, пишет The Guardian.

В документе подчеркивается, что поставки не изменят военного баланса в регионе и не повлияют на оперативные возможности американских вооруженных сил, передает «РИА Новости».

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Решение об одобрении потенциальных военных поставок Украине принято спустя три недели после того, как США приостановили поставки части вооружений Киеву. Как сообщали Politico и NBC News, в их число входили зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Белый дом объяснил остановку поставок «стандартной проверкой» Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам. Киев утверждал, что официально не получал каких-либо уведомлений по поводу приостановки поставок оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отдавал такого приказа, и распорядился возобновить поставки. Также он рассказал, что Вашингтон собирается их нарастить. Пентагон 8 июля анонсировал поставки Украине дополнительного вооружение для обороны.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

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