Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ПВО на $172 млн

Госдеп одобрил возможные продажи Украине оборудования и услуг по обслуживанию систем ПВО на $172 млн и боевых бронированных машин на $150 млн. Решение должен поддержать конгресс

Государственный департамент США одобрил потенциальные продажи Украине оборудования и услуг по обслуживанию систем противовоздушной обороны и боевых бронированных машин на общую сумму $322 млн, передает Associated Press.

Это включает $150 млн на поставку, обслуживание и ремонт бронетехники и $172 млн на аналогичные услуги для ракетных комплексов класса «земля-воздух». Госдеп сообщил, что уведомил о решении конгресс, который также должен одобрить потенциальные сделки.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, заявило, что в одобренный пакет входят оборудование и услуги по обслуживанию боевых машин пехоты Bradley и зенитных ракетных комплексов класса «земля-воздух» Hawk, пишет The Guardian.

В документе подчеркивается, что поставки не изменят военного баланса в регионе и не повлияют на оперативные возможности американских вооруженных сил, передает «РИА Новости».

Решение об одобрении потенциальных военных поставок Украине принято спустя три недели после того, как США приостановили поставки части вооружений Киеву. Как сообщали Politico и NBC News, в их число входили зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Белый дом объяснил остановку поставок «стандартной проверкой» Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам. Киев утверждал, что официально не получал каких-либо уведомлений по поводу приостановки поставок оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отдавал такого приказа, и распорядился возобновить поставки. Также он рассказал, что Вашингтон собирается их нарастить. Пентагон 8 июля анонсировал поставки Украине дополнительного вооружение для обороны.

Москва осуждает военную помощь Киеву.