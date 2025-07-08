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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Пентагон после того, как Трамп пообещал поставить Киеву больше оружия, в первую очередь, для обороны, анонсировал его отправку. Москва осуждает военную помощь Украине

США готовятся отправить на Украину дополнительное вооружение для обороны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

«По указанию президента [США Дональда] Трампа Министерство обороны направит дополнительное оборонительное оружие на Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», — сказано в сообщении.

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Трамп ранее заявил, что его страна продолжит поставки оружия Украине и собирается их нарастить.

«Мы собираемся отправить больше оружия. Мы должны. Они должны иметь возможность защищать себя. Они сейчас получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного», — сказал он.

В начале июля Politico и NBC сообщили, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot. The Economist со ссылкой на украинских чиновников писал, что США прекратили поставки Украине всей военной помощи, а не только отдельных категорий вооружения.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) утверждала, что Вашингтон задерживает поставку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, ракет AIM-120, гаубиц, ракет AGM-114 Hellfire, ракет GMLRS для РСЗО HIMARS, ракет для ПЗРК Stinger и гранатометов. По сведениям издания, пока поставки оружия остаются приостановленными.

Киев заявил, что не получал официальных уведомлений по поводу приостановки поставок оружия, и проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном. Белый дом объяснил остановку поставок «стандартной проверкой» Пентагоном всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам.

4 июля Трамп поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Последний описал беседу как лучшую за все время и «максимально продуктивную»,

Россия выступает против поставок военной помощи Украине. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина США Пентагон поставки оружия Военная операция на Украине
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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