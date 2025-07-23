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Военная операция на Украине ,  
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Spiegel узнал о проблеме со сроками поставок Украине Patriot от Запада

Spiegel: первую обещанную Украине Patriot смогут отправить лишь через 8 месяцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Первая система Patriot от Германии может поступить Украине не раньше, чем через восемь месяцев, поскольку только тогда США смогут предоставить Берлину замену, пишет Spiegel. Страны НАТО должны согласовать порядок действий
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

В анонсированных западными странами поставках Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot наметилась проблема — первая такая система, которую обещала передать Германия, будет доступна не раньше, чем через восемь месяцев, поскольку только тогда Берлин сможет получить на замену от Вашингтона батарею, изначально предназначавшуюся Швейцарии.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на правительственные круги. По их данным, остальные страны, согласившиеся ранее передать комплексы из своих запасов, смогут получить замену еще позже. Немецкий министр обороны Борис Писториус рассказал, что среди таких стран — Норвегия, Швеция и Нидерланды.

Писториус назвал условие поставки Украине двух Patriot
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

По словам Писториуса, западные страны намерены определить до пяти комплексов, которые будут переданы Украине, однако решения о том, какие государства могут поставить Киеву системы, еще не принято. Важно, чтобы «страны, которые передают системы, могли продолжать выполнять свои требования [в рамках] НАТО и чтобы у НАТО не возникало пробелов в безопасности», подчеркнул министр.

Теперь высокопоставленные военные чиновники из стран, намеренных предоставить Украине вооружения, должны определить порядок действий, учитывая потребности НАТО. Их первоначальная задача — уточнить, какое из государств с наибольшей вероятностью сможет передать Patriot и на каких условиях.

«Мы ожидаем, что НАТО снова обратится к США и даст понять производителю систем Patriot, что страны, которые их поставляют, должны получить новые системы в течение нескольких месяцев», — заявил Писториус.

Берлин еще не согласовал с США детали сделки по поставкам Patriot Киеву
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Йонас Гар Стёре и Фридрих Мерц

14 июля президент США Дональд Трамп анонсировал новую схему поставок вооружений Украине, в частности систем Patriot: европейские страны передадут Киеву комплексы из собственных запасов, а затем Вашингтон отправит им новые на замену. Трамп тогда говорил об отправке 17 систем Patriot.

Вскоре после этого США уведомили Швейцарию о задержке запланированных поставок ей систем Patriot из-за передачи техники Украине.

Затем Писториус объявил, что Украина нуждается в пяти комплексах Patriot, а Германия предложила профинансировать поставку двух из них при условии, что США смогут быстро предоставить замену. 21 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц рассказал, что Германия еще ведет переговоры с США по поводу деталей сделки.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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