Путин и Лукашенко встретились на Валааме
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам на Ладожском озере, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канал «Пул Первого», опубликовав фотографию лидеров государств в сопровождении священнослужителей.
«Президенты в храме Смоленской иконы Божьей Матери на Смоленском скиту Валаамского монастыря», — говорится в сообщении. После молебна лидеры государств зашли в часовню царственных страстотерпцев.
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже подтвердил встречу лидеров, отметив, что храм Смоленской иконы Божией Матери находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, положивших жизнь за веру и Отечество. В храме состоялся молебен, затем президенты продолжили общение на Валааме, сказал Песков.
Около 15:00 мск «Пул Первого» сообщил, что главы государств начали общение в закрытом формате.
Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург утром 25 июля. По данным его пресс-службы, главы государств планируют обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.
Белорусский лидер уже посещал Валаам в июле 2019 года. Тогда Путин, Лукашенко и его сын Николай побывали на службе в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре. При посещении монастыря в следующий раз белорусский президент пообещал взять с собой топор и косу: «[Чтобы] посмотреть, как вы здесь хозяйничаете». Священники в ответ заявили, что будут рады видеть белорусского лидера.
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