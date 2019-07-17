Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь в Карелии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам в Карелии. Об этом сообщает БелТА. Лидеры, в частности, побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

На сайте Кремля уточняется, что президенты планируют посетить Владимирскую церковь на острове Светлый. Они также осмотрят монастырский музей и побывают на концерте хора Валаамского монастыря.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Путина и Лукашенко на Валааме 17 июля «день неформального общения». «На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов, музей Валаама. Программа насыщенная», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

В четверг, 18 июля, Путин и Лукашенко примут участие в заседании Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге.

В начале июля Лукашенко опроверг информацию о тайных переговорах с Путиным на Валааме. По его словам, СМИ рассуждают на тему посещения президентами Валаамского монастыря, говоря об их «тайных договоренностях». «Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это наша православная святыня», — добавил он.