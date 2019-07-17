Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь в Карелии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,89 -0,16 EUR Бирж. 70,55 -0,12 Brent 64,50 -3,24% USD Нал. 63,38 62,50 EUR Нал. 71,08 70,16 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1215 +0,0007 BTC/USD Бирж. 9 641,10 +250,10 IMOEX 2 708,00 -1,74% RTSI 1 356,45 -1,86% DJIA 27 301,01 -0,13% Nasdaq 8 213,97 -0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Русагро ₽816,6 (+10,08%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,58%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+8,11%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,58%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Русагро ₽816,6 (+10,08%) прогноз Sberbank Investment Research к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,58%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+8,11%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-8,58%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 13:13
«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге Общество, 17:46 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 17:42 Бумажные паспорта в России прекратят выдавать в 2022 году Общество, 17:41 В Москве затопило Дмитровское шоссе под Бутырским путепроводом Общество, 17:38 Госдума одобрила закон о единой системе обращения с опасными отходами Общество, 17:36 На Сицилии и в США задержали 19 членов влиятельного мафиозного клана Общество, 17:30 Дьявол в деталях: какие хитрые решения кроются в стенах бутиков Pro, 17:30 Глава Астраханской области инициировал 17 уголовных дел против чиновников Политика, 17:29 Суд оставил под арестом офицера «Альфы» из дела налетчиков из ФСБ Общество, 17:28 Суд приговорил мексиканского наркобарона Коротышку к пожизненному сроку Общество, 17:25 Может ли «добыча» биткоинов быть экологичной Зеленая экономика, 17:24  Суд в Москве продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам Общество, 17:23 ФСБ выявила под Курском 10 нелегальных мастерских по производству оружия Общество, 17:12 Bitcoin обновил минимум июля дважды за день: дальше будет хуже Крипто, 17:10
Политика ,  
0 
Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь в Карелии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили остров Валаам в Карелии. Об этом сообщает БелТА. Лидеры, в частности, побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

На сайте Кремля уточняется, что президенты планируют посетить Владимирскую церковь на острове Светлый. Они также осмотрят монастырский музей и побывают на концерте хора Валаамского монастыря.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Путина и Лукашенко на Валааме 17 июля «день неформального общения». «На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов, музей Валаама. Программа насыщенная», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

В четверг, 18 июля, Путин и Лукашенко примут участие в заседании Форума регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербурге.

В начале июля Лукашенко опроверг информацию о тайных переговорах с Путиным на Валааме. По его словам, СМИ рассуждают на тему посещения президентами Валаамского монастыря, говоря об их «тайных договоренностях». «Мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это наша православная святыня», — добавил он.

Теги: Александр Лукашенко, Валаам, Владимир Путин
Материалы по теме
В Минске анонсировали визит Лукашенко в Россию
Политика
Лукашенко опроверг информацию о тайных переговорах с Путиным на Валааме
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter