Лукашенко пообещал вернуться на Валаам с топором и пилой

Лукашенко пообещал вернуться на Валаам с топором и пилой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении монастыря на острове Валаам в Карелии пообещал в свой следующий приезд взять с собой топор и косу. Об этом сообщает Euroradio.fm.

«Приеду с топором, с пилой, с косой. Ну и посмотрю, как вы здесь хозяйничаете», — заявил он.

Белорусский лидер в разговоре с руководителями монастыря заявил, что рад впервые посетить его «вместе со своим другом». Он приехал на Валаам вместе с сыном Николаем и российским лидером Владимиром Путиным.

БелТА ранее сообщила, что лидеры побывали на службе в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре. На сайте Кремля говорилось, что они планируют посетить Владимирскую церковь на острове Светлый.