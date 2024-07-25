Шольц исключил решения, приводящие к эскалации конфликта России и НАТО

Шольц не исключил возможности участия России в следующей конференции по Украине, но Берлин продолжит поддерживать Киев. За день до этого он напомнил, что Германия не будет отправлять на Украину своих военных во избежание конфликта

Олаф Шольц (Фото: Michaela Stache / Reuters)

Власти Германии не допустят принятия решений, которые могли бы поспособствовать обострению отношений между Россией и НАТО, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на летней пресс-конференции, трансляцию которой вел канал Phoenix. Слова канцлера приводит «РИА Новости».

«Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО», — отметил политик.

Шольц добавил, что не исключает возможности участия России в следующей конференции по Украине. Берлин, уточнил канцлер, продолжит поддерживать Киев.

24 июля Шольц вновь заявил, что не отправит военных Германии на Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты немецкими истребителями. Тогда он также отметил, что Берлин не будет делать «ничего, что привело бы к войне между Россией и НАТО», и это причина того, почему он остается «предельно ясным в своих заявлениях». Кроме того, власти Германии не позволят немецкому оружию проникнуть на территорию России, «потому что это несет в себе именно эти опасности», пояснил Шольц.

Тогда же Шольц сказал, что Германия согласилась разместить на своей территории американские ракеты в 2026 году в качестве сдерживающего фактора. Он отметил, что для того, чтобы этого не произошло, Россия должна завершить военную операцию на Украине.

Кремль увидел в планах США по размещению ракет «атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием». Президент Владимир Путин предупредил, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В МИДе допустили развертывание ракет «в том числе с ядерным вооружением».