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Военная операция на Украине ,  
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Шольц исключил решения, приводящие к эскалации конфликта России и НАТО

Канцлер Шольц: Германия не допустит эскалацию между НАТО и Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц не исключил возможности участия России в следующей конференции по Украине, но Берлин продолжит поддерживать Киев. За день до этого он напомнил, что Германия не будет отправлять на Украину своих военных во избежание конфликта
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Michaela Stache / Reuters)

Власти Германии не допустят принятия решений, которые могли бы поспособствовать обострению отношений между Россией и НАТО, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на летней пресс-конференции, трансляцию которой вел канал Phoenix. Слова канцлера приводит «РИА Новости».

«Все наши решения настолько взвешены и принимаются таким образом, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в войну между Россией и НАТО», — отметил политик.

Шольц добавил, что не исключает возможности участия России в следующей конференции по Украине. Берлин, уточнил канцлер, продолжит поддерживать Киев.

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24 июля Шольц вновь заявил, что не отправит военных Германии на Украину и не будет сбивать российские самолеты и ракеты немецкими истребителями. Тогда он также отметил, что Берлин не будет делать «ничего, что привело бы к войне между Россией и НАТО», и это причина того, почему он остается «предельно ясным в своих заявлениях». Кроме того, власти Германии не позволят немецкому оружию проникнуть на территорию России, «потому что это несет в себе именно эти опасности», пояснил Шольц.

Тогда же Шольц сказал, что Германия согласилась разместить на своей территории американские ракеты в 2026 году в качестве сдерживающего фактора. Он отметил, что для того, чтобы этого не произошло, Россия должна завершить военную операцию на Украине.

Кремль увидел в планах США по размещению ракет «атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием». Президент Владимир Путин предупредил, что Россия ответит зеркально в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. В МИДе допустили развертывание ракет «в том числе с ядерным вооружением».

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Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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