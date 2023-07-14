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МИД опроверг падение ракеты КНДР в экономической зоне России

Захарова: подтверждений падения ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России нет
Подтверждения тому, что запущенная 12 июля Северной Кореей ракета упала в исключительной экономической зоне России, нет, заявила Захарова, отвечая на сообщение помощника генсека ООН
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

Подтверждения того, что запущенная КНДР 12 июля межконтинентальная баллистическая ракета упала в исключительной экономической зоне России, нет, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Ранее о том, что ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России, заявил помощник генсека ООН Халед Хиари. По его словам, она была запущена по навесной траектории из района Пхеньяна в 10:00 по местному времени. (6:00 мск). Ракета пролетела около 1 тыс. км и достигла высоты 6648,4 км, после чего упала в море в исключительной экономической зоне России, сообщал Хиари.

«Обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет. Учитывая такую определенность и оперативность, надеемся на скорое получение от секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?» — написала Захарова в телеграм-канале.

Пуск ракеты «Хвасонпхо-18» состоялся 12 июля. На следующий день о нем сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Испытаниями руководил лично глава государства Ким Чен Ын. Ракета, как утверждало ЦТАК, упала в акватории Японского моря.

Это был второй пуск ракеты «Хвасонпхо-18», первый состоялся 13 апреля, отмечало южнокорейское агентство Yonhap. Испытания прошли после того, как Пхеньян заявил о вторжении американских самолетов-разведчиков в воздушное пространство страны.

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на заседании Совета Безопасности, заявил, что пуски производятся в соответствии с правом страны на самооборону.

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Мария Захарова КНДР ракета ООН
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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