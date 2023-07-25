Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 100,36 (-0,29) Инвестиции, 24 июл, 18:07 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 90,49 (+0,1) Инвестиции, 24 июл, 18:07
Эрдоган назвал сроки рассмотрения заявку Швеции на вступление в НАТО Политика, 01:21
В ВВС Украины назвали преимущество России перед ВСУ Политика, 00:55
Путин поблагодарил следователей за честность Политика, 00:51
Где узнать о ночной жизни в Москве и Санкт-Петербурге РБК и ВКонтакте, 00:28
Жительница Австрии обвинила фронтмена Rammstein Линдеманна в насилии Общество, 00:26
Власти США выступили против атак беспилотников на территории России Политика, 00:19
Маск вернул себе лидерство в списке богатейших людей по версии Forbes Бизнес, 00:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Власти установят обязательный минимум повторного использования мусора Экономика, 00:00
Лучший молодой игрок России собрался в Италию. Главное об Арсене Захаряне Спорт, 00:00
Резников признал, что наступление Украины отстает от графика Политика, 24 июл, 23:59
Шесть банков Киргизии приостановили работу с системой «Юнистрим» Финансы, 24 июл, 23:27
В Пензенской области выявили 78 случаев заражения корью Общество, 24 июл, 22:58
Пять человек пострадали при обрушении моста в Закарпатье Общество, 24 июл, 22:36
В Новой Москве упал беспилотник Общество, 24 июл, 22:31
Военная операция на Украине ,  
0 

В ВВС Украины назвали преимущество России перед ВСУ

Спикер ВВС Украины Игнат: Россия имеет преимущество в радиоэлектронной борьбе с дронами
Сюжет
Военная операция на Украине
У Москвы есть преимущество перед Киевом в радиоэлектронной борьбе, в первую очередь с дронами, из-за чего буксует наступление, заявил спикер ВВС Юрий Игнат. Президент Владимир Путин накануне заявил о провале наступления Киева
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Россия имеет преимущество перед Украиной в радиоэлектронной борьбе, в первую очередь с беспилотниками, заявил спикер украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, объясняя, почему наступление буксует, его слова приводит издание «Страна.ua».

«К сожалению, в этом плане оккупанты далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — сказал Игнат.

У России есть «мощные системы, которые мешают работе наших сил обороны», указал спикер ВВС. Украина начала развивать средства РЭБ, но это надо было делать раньше, считает он.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN признал, что контрнаступление отстает от графика, но отметил, что оно идет по плану. Среди причин медленного продвижения украинских войск он назвал ситуацию с боеприпасами и артиллерией, а также российские минные поля. Украинский лидер Владимир Зеленский указывал на позднее начало наступления из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки солдат, что дало возможность России заминировать местность и возвести несколько линий обороны.

Россия неоднократно говорила о безуспешности наступления Киева и больших потерях украинских войск. Накануне президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о его провале. Он также указывал на «явное разочарование» Запада результатами контрнаступления Украины, которой, по его мнению, не помогают «ни колоссальные ресурсы», ни поставки вооружений, ни «тысячи иностранных наемников и советников».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь Энтони Блинкен также признавали, что украинское наступление «идет тяжело». Вашингтон считает, что оно продлится еще несколько месяцев. При этом Салливан отмечал, что Киев еще не задействовал все свои силы и ждет подходящего момента для достижения «максимального эффекта на поле боя».

Читайте на РБК Pro
Испания или Португалия: куда легче перебраться «цифровому кочевнику»
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Когда и почему ждать роста цен на золото
В России снова дефицит складов. Как получить нужную площадь
Авторы
Теги
Елена Чернышова
РЭБ Россия Украина наступление
Материалы по теме
Зеленский пообещал западным союзникам ускорить контрнаступление
Политика
В Минобороны оценили, на сколько у ВСУ хватит сил для наступления
Политика
Резников заявил об «11 друзьях Оушена», помогающих Украине с F-16
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter