В ВВС Украины назвали преимущество России перед ВСУ

У Москвы есть преимущество перед Киевом в радиоэлектронной борьбе, в первую очередь с дронами, из-за чего буксует наступление, заявил спикер ВВС Юрий Игнат. Президент Владимир Путин накануне заявил о провале наступления Киева

Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Россия имеет преимущество перед Украиной в радиоэлектронной борьбе, в первую очередь с беспилотниками, заявил спикер украинских Военно-воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, объясняя, почему наступление буксует, его слова приводит издание «Страна.ua».

«К сожалению, в этом плане оккупанты далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ», — сказал Игнат.

У России есть «мощные системы, которые мешают работе наших сил обороны», указал спикер ВВС. Украина начала развивать средства РЭБ, но это надо было делать раньше, считает он.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN признал, что контрнаступление отстает от графика, но отметил, что оно идет по плану. Среди причин медленного продвижения украинских войск он назвал ситуацию с боеприпасами и артиллерией, а также российские минные поля. Украинский лидер Владимир Зеленский указывал на позднее начало наступления из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки солдат, что дало возможность России заминировать местность и возвести несколько линий обороны.

Россия неоднократно говорила о безуспешности наступления Киева и больших потерях украинских войск. Накануне президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о его провале. Он также указывал на «явное разочарование» Запада результатами контрнаступления Украины, которой, по его мнению, не помогают «ни колоссальные ресурсы», ни поставки вооружений, ни «тысячи иностранных наемников и советников».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и государственный секретарь Энтони Блинкен также признавали, что украинское наступление «идет тяжело». Вашингтон считает, что оно продлится еще несколько месяцев. При этом Салливан отмечал, что Киев еще не задействовал все свои силы и ждет подходящего момента для достижения «максимального эффекта на поле боя».