WSJ: Запад знал о нехватке у ВСУ ресурсов для наступления, но надеялся на находчивость

WSJ сообщила о надеждах Запада на находчивость Киева, а не на оружие

На Западе знали, что у Киева не было достаточного количества оружия и снарядов для наступления, но надеялись, что мужество и находчивость возобладают, пишет газета. Теперь дальнейшая поддержка Киева под угрозой

Фото: София Гатилова / Reuters

Когда Украина начала контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева не было достаточного количества оружия и снарядов, но надеялись, что мужество и находчивость украинцев возобладают, пишет газета The Wall Street Journal.

Однако этого не произошло. Минные поля, обширные линии укреплений и российская авиация в совокупности блокируют продвижение украинских войск. Вооруженные силы Украины рискуют зайти в тупик, растратив свои силы без существенных сдвигов. Поскольку вероятность какого-либо крупного прорыва Киева в этом году снижается, перед Вашингтоном и его союзниками встает перспектива затяжных боев, что потребует больших средств, пишет издание. Расчет на переизбрание американского президента Джо Байдена и опасения по поводу влияния военных действий на Украине на избирательную кампанию все больше побуждают Белый дом действовать осмотрительно касательно объема помощи Киеву, указывает WSJ.

Колебания американцев контрастирует с позицией Европы, где в последние месяцы все больше лидеров приходят к заключению, что Украина должна победить для безопасности континента. Однако европейским странам не хватает ресурсов, чтобы обеспечить Киев всем, что нужно для наступления и отвоевания территории. В случае сопротивления США европейские лидеры вряд ли значительно усилят поддержку Украины, говорят западные дипломаты.

Перемены за океаном, о чем свидетельствовала напряженность между украинским президентом Владимиром Зеленским и американскими чиновниками на прошедшем саммите НАТО в Вильнюсе, произошли, после того как долгожданное наступление Киева, похоже, застопорилось, пишет газета. Неспособность Киева продвинуться вперед убедила многих западных военных наблюдателей в том, что украинские военные нуждаются в большей подготовке к сложным маневрам, более мощной системе противовоздушной обороны и гораздо большем количестве бронетехники, отмечает WSJ.

Зеленский на этой неделе на Аспенском форуме по безопасности объяснял медленное продвижение украинских войск в ходе наступления его поздним началом. Киев планировал перейти в наступление еще весной, но его пришлось отложить из-за нехватки оружия, боеприпасов и подготовки солдат. Отсрочка позволила России заминировать местность и возвести несколько линий укреплений, пояснял Зеленский. Украинский лидер уверен, что контрнаступление еще «наберет обороты».

Россия неоднократно говорила о безуспешности украинского наступления. Президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 23 июля заявил о его провале. На этой неделе он также говорил, что западные страны «явно разочарованы» отсутствием результатов контрнаступления, которое идет с начала июля. Киеву не помогают «ни колоссальные ресурсы», ни поставки оружия, ни «тысячи иностранных наемников и советников» — он продолжает нести большие потери, утверждал Путин.

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан признавал, что украинское наступление «идет тяжело» и Киев несет большие потери. При этом он подчеркивал, что Украина еще не задействовала все свои силы и ждет подходящего момента для достижения «максимального эффекта на поле боя».