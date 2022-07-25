В запорожской ВГА обозначили основные задачи референдума

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, в первую очередь нужно обеспечить безопасность и прозрачность голосования

Перед временной администрацией Запорожской области стоят две главные задачи, связанные с проведением референдума о присоединении к России, — обеспечение безопасности и прозрачности голосования, заявил в интервью программе ЧЭЗ на телеканале РБК член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Чтобы учесть мнение каждого, мы сейчас проводим неформальную перепись: смотрим количество людей, восстанавливаем списки избирателей. Кроме того, любой желающий может подъехать к пунктам пропуска и увидеть, какой поток машин идет обратно в Запорожскую область. Те люди, которые поначалу уехали, сейчас активно возвращаются», — сказал Рогов, отвечая на вопрос, как будет обеспечиваться прозрачность референдума и как будут учитываться мнения тех, кто уехал из области.

По его оценкам, к референдуму численность населения «освобожденных территорий» увеличится «процентов на 20».

Ведущая уточнила у представителя военно-гражданской администрации, что произойдет, если большинство выскажется против вхождения области в состав России.

«Если большинство выскажется против, понятно, что тогда вхождения в Россию не будет. Тут принцип простой. Что тогда будет — пусть большинство определяет. На постукраинском пространстве государственность потеряна окончательно. Мы видим, что субъектности в принятии решений так называемых киевских властей нет», — заявил он.

По словам Рогова, регион хочет «жить, развиваться и смотреть в будущее уверенно». «А быть какой-то серой зоной никто не хочет, поэтому мы уверенно идем в Россию», — утверждает он.

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Ранее Рогов не исключил, что референдумы о присоединении к России в Запорожской и Херсонской областях могут пройти в один день в первой половине сентября.

Россия контролирует южную и центральную части Запорожской области, среди крупных городов, находящихся под контролем, — Бердянск, Мелитополь, Васильевка. На этой территории установлена пророссийская власть, для жителей упростили получение российского гражданства и готовятся провести референдум о присоединении к России.

В середине июля Рогов заявил, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины, а новым девизом на подконтрольной российским войскам территории стала фраза «Мы вместе с Россией».

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также для «демилитаризации и денацификации» соседней страны. При этом он утверждал, что Россия не намерена оккупировать украинские территории.